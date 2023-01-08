سعر الذهب عيار 21 يتراجع بنهاية تعاملات اليوم



سعر الذهب سعر الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات لتسجل أسعار الذهب مستويات «مغرية للشراء»، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1705 جنيها، بينما سجل منتصف تعاملات اليوم نحو 1745 جنيها بقيمة انخفاض بلغت 40 جنيها.



وانتظم سوق الذهب اليوم في مصر اليوم، بينما تقلص فارق السعر بين البيع والشراء لـ10 جنيهات، حيث يسجل سعر شراء الذهب عيار 21 من أسواق الصاغة 1705 جنيهات ويسجل سعر البيع للصاغة 1695 جنيها، حيث يعكس تقلص الفارق بين البيع والشراء ثقة أسواق الصاغة في صحة السعر المعلن وإمكانية الشراء به.



أسعار الذهب اليوم في مصر

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ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفيةعيار 24 سجل 1949 جنيهاعيار 21 سجل 1705 جنيهاتوعيار 18 سجل 1461 جنيهاالجنيه الذهب 13.640 ألف جنيها.وتشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا، حيث يسجل سعر الذهب عالميا الان نحو 1877 دولارا للأوقية وذلك قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر.يأتي ارتفاع سعر الذهب العالمي بعد تراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى الثلاثاء 10 يناير، متأثراً بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.