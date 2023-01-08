سعر الذهب عيار 21 يتراجع بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات لتسجل أسعار الذهب مستويات «مغرية للشراء»، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1705 جنيها، بينما سجل منتصف تعاملات اليوم نحو 1745 جنيها بقيمة انخفاض بلغت 40 جنيها.
وانتظم سوق الذهب اليوم في مصر اليوم، بينما تقلص فارق السعر بين البيع والشراء لـ10 جنيهات، حيث يسجل سعر شراء الذهب عيار 21 من أسواق الصاغة 1705 جنيهات ويسجل سعر البيع للصاغة 1695 جنيها، حيث يعكس تقلص الفارق بين البيع والشراء ثقة أسواق الصاغة في صحة السعر المعلن وإمكانية الشراء به.
أسعار الذهب اليوم في مصر
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!