يعلن إيلون ماسك عن مزايا جديدة لمنصة التغريدات «تويتر»

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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن إضافة ميزة جديدة لمنصة التغريدات "تويتر" بعد شرائه لها، وهي إمكانية تنسيق النص في التغريدات، حذوة بالموجودة في "مايكروسوفت وورد".



وقال في تغريدة "سنضيف أيضا ميزات تنسيق بسيطة، مثل الخط الداكن، والتسطير، وحجم الخط في وقت لاحق من هذا الربع من العام الحالي".



وأضاف ماسك موضحا أن الغرض من الميزة الجديدة، هو السماح للأشخاص بنشر صيغة طويلة على "تويتر"، بدلا من إجبارهم على استخدام موقع ويب آخر، وسيستمر "تويتر" في التوصية بالإيجاز في التغريدات".

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وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.وبعد الاستحواذ على الشركة، غيّر ماسك عمليات الشركة اليومية، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين في "تويتر" الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي المنصة.