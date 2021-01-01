تحذر كوريا الجنوبية من سقوط حطام القمر الصناعى «إربس»

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أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، اليوم الاثنين، أن حطام القمر الصناعى الأمريكى لرصد الأرض "ERBS" قد مر من فوق شبه الجزيرة الكورية، ولم يتم إبلاغ عن أي أضرار حتى الآن.



وحذرت الوزارة في بيان، من أنه من المحتمل سقوط القمر الصناعي، الذي استنفد أغراضه، على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.



جدير بالذكر أن تم إطلاقه في 5 أكتوبر 1984؛ لدراسة كيفية امتصاص الأرض للطاقة من الشمس وإعادة إشعاعها، وكانت فترة المهمة الأصلية عامين، لكن القمر الصناعى الأمريكى استمر في مهمته لمدة 21 عاما.

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حمل 3 أدوات، اثنان لقياس ميزانية الطاقة الإشعاعية للأرض، وواحد لقياس مكونات الستراتوسفير، بما في ذلك الأوزون.يبلغ وزن القمر الاصطناعي "إربس" حوالي 5400 رطل (2450 كيلوجرام).