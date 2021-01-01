في غضون دقائق طائرات بدون طيار لتوصيل الإمدادات الطبية

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طائرات بدون طيار

يمكن للطائرات بدون طيار التي تحلق بسرعة تصل إلى 90 ميلاً في الساعة أن تقدم قريباً الإمدادات الطبية المنقذة للحياة في غضون دقائق.

سيتم تدريب مشغلي الطوارئ على إرسال الآلات المحملة بـ EpiPens أو أجهزة تنظيم ضربات القلب بمجرد اتصال شخص ما برقم 999.

وقالت شركة بلوفلايت الأمريكية إن طائراتها بدون طيار - التي تجري تجربتها - تهدف إلى "تسليم شبه فوري".

تحلق الطائرات بدون طيار على ارتفاع حوالي 130 قدمًا، عند الوصول، كانوا يسقطون المعدات والأدوية للمريض، الذي سيتعرفون عليه بالكاميرا.

وأعلنت شركة Blueflite في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس أنها وقعت صفقة مع شركة Acadian Ambulance ، إحدى أكبر شركات النقل الطبي الخاصة في الولايات المتحدة.

قالت الشركة إن طائراتها بدون طيار والمنصة التي تعمل عليها كانت "الأولى من نوعها" وما زالت تعمل على تطوير كيفية سير العملية.

وأضافت "سنقوم بتدريب فريق من المشغلين بحيث عندما يتصل شخص ما يطلب المساعدة، يمكنهم على الفور التحقق من خلو مسار الرحلة والضغط على زر الانتقال، سيكون هدفنا هو إيصال الإمدادات إلى الشخص المحتاج في غضون ثلاث دقائق من اتصاله.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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