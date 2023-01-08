بنهاية تعاملات اليوم تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 15462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2700 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 18791 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 6352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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