«وزارة التموين» تتسلم 150 ألف طن قصب بمصنع أبو قرقاص بالمنيا.. وإنتاج 15 ألف طن سكر

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زراعة نحو 25 فدان من قصب السكر بمحافظة المنيا الموسم الحالي، وتستهدف استلام نحو 7.7 مليون طن هذا الموسم من المزارعين، وإنتاج ما يقرب من 850 ألف طن سكر.



وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتجاوز الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر سيرتفع، خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب إلى المصانع، بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

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قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التوريد في الحدود الأمنة بالرغم من تراجع المساحات المنزرعة إلى 235 ألف فدان هذا العام مقابل 248 ألف فدان خلال العام الماضي بواقع 13 ألف و500 فدانا.وأوضح «البديوي»، أنه يتم حاليُا تنفيذ خطة لرفع قدرات المصانع الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير عمل المراجل البخارية التي تولد الطاقة المخصصة لتشغيل توربينات الطاقة للمصانع في ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة.وقال المهندس علاء عثمان رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أنه من المتوقع توريد 4 آلاف فدان فقط لصالح المصنع.ولفت «عثمان»، إلى أن تراجع كميات توريد محصول القصب الموسم الحالي نتيجة قيام المزارعين بتوجيه أغلب إنتاجهم إلى العصارات ومصانع العسل حيث أنه يوجد في محافظة المنيا 129 عصارة المرخص منهم لا يتعدى عصارتين.وتابع، أن الكميات المستهدف استلامها من المزارعين خلال الموسم الجاري البالغة 4 آلاف فدان تبلغ كميتها 150 ألف طن قصب يتم إنتاج منهم من 12 إلى 15 ألف طن سكر.وأشار رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، إلى أن ذلك حسب درجة الحلاوة الموجودة في القصب المورد، مشيرا إلى أنه يتم توريد صنفين من القصب ( س 9 ) و ( جيزة ).