وليد جنبلاط : يجب دعم عربي لمصر حفاظا على الاستقرار

دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى دعم عربي مالي لمصر حفاظا على الاستقرار والصمود العربي.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يملك العالم العربي فائضا من المال يحتار كيف يوظفه.. أيا كانت الظروف فإن دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار.
وتابع: "تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب أوكرانيا.في المقابل يملك العالم العربي فائضا من المال يحتار كيف يوظفه .ايا كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار ".
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