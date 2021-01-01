5 مصادر غذائية غنية بالكولاجين..لمفاصل وبشرة أكثر صحة..



الكولاجين الكولاجين

يعد الكولاجين بروتين من أهم اللبنات الأساسية لجسمك، حيث يوفر النضارة لبشرتك لأنه يحافظ على نسيج وبنية وليونة البشرة، كما أنه يدعم صحة المفاصل حيث يساعد في الحفاظ على صحة الغضاريف والأوتار.



وذلك حسب ما ذكره موقع «newsbytesapp»، فيما يلي خمسة مصادر غنية بالكولاجين للأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.



الخضروات

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الخضروات الورقية الخضراء مثل «الكرنب والخس والبروكلي والكرنب والسبانخ» غنية بفيتامين C والكلوروفيل، وهذه تساعد في إنتاج الكولاجين وهي غنية بمضادات الأكسدة.الفلفل الأحمر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تنظيم تخليق الكولاجين، كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على تعزيز صحة الجلد والمفاصل.الفاكهةثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، وكما ذكرنا سابقاً فهي تساعد في إنتاج الكولاجين، ويساعد فيتامين سي أيضًا في الحصول على بشرة متوهجة لأنه يحارب الجلد المتهيج، كما تعمل الطماطم والعنب أيضًا على زيادة إنتاج الكولاجين وتحتوي أيضًا على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة رائع لصحة بشرتك.ويمكنك تضمين الفواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والموز في نظامك الغذائي.البقوليات والفاصولياتحتوي البقوليات والفاصوليا على أحماض أمينية تساعد في تكوين الكولاجين، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن والعناصر المغذية مثل فيتامين سي والزنك والنحاس، والتي تعتبر رائعة لصحة الجلد.قم بتضمين البقوليات والفاصوليا مثل فول الصويا والفول المدمس في نظامك الغذائي؛ لأنها تعزز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي وهي مفيدة لمفاصلك.المكسرات والبذورالمكسرات والبذور غنية أيضًا بالأحماض الأمينية التي لا تستطيع أجسامنا إنتاجها بمفردها، كما تساعد الأحماض الأمينية في إنتاج الكولاجين.بعض الأمثلة على المصادر هي «اللوز والكاجو والبندق والفول السوداني والفستق والجوز وبذور عباد الشمس والحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز»، ويمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق تناولها كوجبات خفيفة سريعة.الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة هي أطعمة غنية بالبروتين وتحتوي على عناصر مغذية لبناء الكولاجين، بما في ذلك الزنك والنحاس، وتساعد هذه العناصر الغذائية والبروتينات في تحويل الأحماض الأمينية إلى كولاجين.تفضل الحبوب الكاملة على الحبوب المكررة حيث تم تجريد الحبوب المكررة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبعض الحبوب الكاملة التي تعزز الكولاجين والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي هي الشوفان والكينوا والأرز البني والقمح الكامل.