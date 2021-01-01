مذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الأرز باللبن في الفرن

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الأرز باللبن في الفرن


تقدم الشيف مني بهاء طريقة عمل الأرز باللبن فى الفرن، ومذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مقادير عمل الأرز باللبن فى الفرن

لتر حليب طازج مغلى
كوب إلا ربع رز أبيض مغسول
كوب إلا ربع ماء
6 ملاعق كبيرة سكر
3 ملاعق كبيرة كريم شانتيه
أرز بلبن
أرز بلبن

طريقة عمل الأرز باللبن فى الفرن

نضع الحليب على النار أولًا ونتركه حتى يغلى.
عندما يغلى الحليب نضيف إليه الأرز المغسول.
نتركهم على النار يغلوا وخلال الغليان نبدأ فى إضافة الماء والسكر مع التقليب.
نقوم بإضافة الكريم شانتيه للخليط..
نقوم بتهدئة النار على الخليط.
نترك الأرز ينضج على نار هادئة تمامًا لمدة نصف ساعة ونقلب من فترة للثانية.
نقوم بتفريغ الأرز باللبن فى القوالب الفخار.
نضعه فى الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحمر وجهه ويصبح لونه ذهبى.
يتم تقديمه ساخن أو بارد حسب الرغبة.
يمكنك تقديمه دون أن ندخله الفرن بعد تزيينه بالطريقة التى تفضلها.

المصدر: elbalad

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