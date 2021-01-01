لوجع الأسنان.. علاجات منزلية وراحة فورية



وجع الأسنان وجع الأسنان



يشير تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة صحة الفم العالمية (2022) إلى أن حوالي 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض الفم ، والتي يكون فيها تسوس الأسنان هو السبب الرئيسي هناك مواقف مماثلة بشكل عام في الهند أيضًا ، حيث يوجد نقص في الوعي حول نظافة الفم



فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن النصائح الأساسية لنظافة الفم.



السبب الرئيسي لوجع الاسنان

تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل غير لائق

طعام غير صحي

الاستهلاك المفرط للوجبات الخفيفة

الإهمال مع نظافة الفم

تناول الكثير من الأطعمة الحلوة

تناول الأطعمة اللزجة والمعالجة

لا تتجاهل وجع الاسنان

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وفقًا لـ Sagar Avtade ، يمكن أن يكون ألم الأسنان أحد أعراض مشكلة في سن أو جزء آخر من الفم. لذلك لا ينبغي تجاهله. العناية الجيدة بأسنانك ولثتك هي أفضل وقاية ضد ألم الأسنان. من خلال القيام بذلك ، يحافظ المرء على صحة الفم وبالتالي يتجنب تسوس الأسنان.نصائح مهمة لنظافة الفماستخدام الفرشاة القوية والخيط المائيتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا (استخدام الخيط بالماء بديل فعال)الغرغرة بعد كل وجبةتدليك اللثة بخيط تنظيف الأسنان بالماء أو أي زيت (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع)تجنب الأطعمة والمشروبات السكريةتجنب تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكررالعلاجات المنزلية لألم الأسنانالغرغرة بالماء المالح - توفر الراحة من التهيج البسيط والألم.زيت القرنفل - زيت القرنفل له تأثير مسكن قوي ومضاد للالتهابات. يحتوي على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي.كيس الثلج - عندما يستخدم المرء ضغطًا باردًا ، تنقبض الأوعية الدموية في المنطقة ، مما يؤدي إلى تقليل الألم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقلل البرد من أي تورم.إذا كنت لا تشعر بالراحة من ألم الأسنان بعد استخدام هذه العلاجات ، فعليك بالتأكيد إظهار ذلك لطبيب الأسنان. بصرف النظر عن هذا ، يجب أيضًا إجراء فحص دوري للأسنان.