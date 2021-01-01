بمجرد استعمال هذا الزيت .. سيختفي ألم وتيبس مفصل الركبة



ألم وتيبس مفصل الركبة ألم وتيبس مفصل الركبة



يرجع ألم المفاصل إلى تقدم العمر لكن هذه المشكلة يمكن أن تحدث لأي شخص في فصل الشتاء يمكن أن يكون السبب في ذلك هو انخفاض درجة الحرارة إلى جانب نقص فيتامين (د) من الشمس ، بسبب بدء انتشار الأوتار والعضلات والأنسجة المحيطة الممزقة داخل الجسم بسبب زيادة حمض اليوريك هناك صعوبة في تحريك المفاصل.





وبحسب ما نشره موقع هيلثي يمكنك صنع الزيت في المنزل لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها لا يؤدي استخدامه فقط إلى تخفيف الألم الذي يزداد مع نزلات البرد ، ولكن يمكن لمرضى التهاب المفاصل أيضًا أن يخففوا من الألم ، لذلك كيف يحضر الزيت لتخفيف آلام المفاصل في المنزل .



هذه المكونات ضرورية لصنع الزيت

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يقول الخبراء أن الزيوت محلية الصنع يمكن أن تساعد في التعامل مع آلام المفاصل. لجعلها تحتاج-20-30 مل زيت الخردل6-8 فصوص ثوم6-10 أوراق كاريزيت الخردل مفيد للعظامالخردل غني بمادة السيلينيوم التي تعمل على تقوية العظام . بصرف النظر عن هذا ، فإن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة فيه فعالة في تخفيف الألم.يصبح العظام أقوى مع الثوميحسن استهلاك الثوم من امتصاص الكالسيوم في العظام ، وهو أمر مهم جدًا لعظام قوية. أيضًا ، لمركبات الكبريت الموجودة فيه تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة لالتهاب المفاصل ، والتي يمكن أن تخفف من آلام المفاصل .تقلل أوراق الكاري من التورميمكن أن يكون الألم مشكلة بسبب تورم الركبتين. في مثل هذه الحالة ، يمكن أن تكون أوراق الكاري فعالة. له خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تقليل التورم.كيفية صنع زيت مسكن للألمتخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه مع زيت الخردل والثوم وأوراق الكاري في وعاء وتغلي لمدة 10 دقائق حتى تتحول براعم الثوم إلى اللون البني. ثم قم بتبريده قليلاً حسب راحتك وقم بتدليكه على الجسم كله أو على المفاصل. من خلال القيام بذلك يوميًا ، سترى فوائده في غضون أيام قليلة.يجب على مرضى التهاب المفاصل أيضًا تطبيق هذا الزيت يوميًايقول الخبراء أن التدليك المنتظم بزيت الخردل يخفف آلام المفاصل والعضلات . يمكن لمرضى التهاب المفاصل أيضًا أن يتخلصوا من هذا. لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، فهو يساعد في تقليل التصلب والألم الناجم عن التهاب المفاصل.