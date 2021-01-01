شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي



سافيو سافيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إيقاف البرازيلي برونو سافيو، مهاجم النادي الأهلي، بسبب اعتدائه على حكم في الدوري البوليفي، عندما كان لاعبا في صفوف بوليفار.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "سافيو تم إيقافه 3 مباريات في الدوري البوليفي، ثم تقدم اللاعب بالتماس لتحفيف العقوبة وبالفعل تم تخفيف العقوبة إلى مباراتين فقط ونفذها مع فريقه السابق".



وأضاف: "عندما انضم سافيو إلى الأهلي وصلت بطاقته الدولية بدون عقوبات ولا يحزنون، رغم حديث البعض عن إيقاف اللاعب 6 أشهر أو عام كامل، لكن في النهاية شارك اللاعب مع الأهلي وانتهت القصة".

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تفاصيل أزمة سافيوفي أحد لقاءات بوليفار ببطولة الدوري البوليفي وتحديدا أمام فريق ألويز ريدي، في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد احتجاج الأخير بشكل غير لائق، ومحاولة الاعتداء عليه.وقرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم، فتح تحقيق بشأن واقعة محاولة سافيو سافيو الاعتداء على حكم المباراة.