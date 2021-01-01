شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إيقاف البرازيلي برونو سافيو، مهاجم النادي الأهلي، بسبب اعتدائه على حكم في الدوري البوليفي، عندما كان لاعبا في صفوف بوليفار.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "سافيو تم إيقافه 3 مباريات في الدوري البوليفي، ثم تقدم اللاعب بالتماس لتحفيف العقوبة وبالفعل تم تخفيف العقوبة إلى مباراتين فقط ونفذها مع فريقه السابق".
وأضاف: "عندما انضم سافيو إلى الأهلي وصلت بطاقته الدولية بدون عقوبات ولا يحزنون، رغم حديث البعض عن إيقاف اللاعب 6 أشهر أو عام كامل، لكن في النهاية شارك اللاعب مع الأهلي وانتهت القصة".
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