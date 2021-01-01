تفاصيل مكالمة مرتضي منصور وميدو .. لدعم الأسماعيلي



مرتضي منصور وميدو مرتضي منصور وميدو



وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة خاصة لجماهير نادي الإسماعيلي وأحمد حسام “ ميدو” المدير الفني للدراويش.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ، أنه تحدث مع ميدو ليعقد جلسه معه في نادي الزمالك .



وشدد مرتضي منصور علي ، خلال حديثه مع ميدو أخبرته أن أي لاعب لا يحتاجه فيريرا سيكون لاعباً في نادي الإسماعيلي مجاناً دون مقابل.

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إدارة الإسماعيلي تعلن تقديم استقالة المجلس لوزير الرياضةأصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، بيانًا رسميًا؛ للكشف عن تفاصيل تقدمهم باستقالة جماعية، عقب تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا.وجاء نص البيان كالتالي:«السادة جماهير ومحبي النادي الإسماعيلي الكرام، تقدمنا باستقالة جماعية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.وكنا قد ترشحنا لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي؛ من منطلق حبنا وعشقنا لهذا الكيان العظيم وجمهوره الكبير المنتشر في جميع بقاع العالم، وكان لدينا حلم بتحدي الظروف الصعبة التي تكبل النادي، وأن ننجح معا في إعادة النادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية بين الكبار.بذلنا كل ما نملك من جهد، ولم نبخل بشيء، تركنا مصالحنا الشخصية وتفرغنا لمتطلبات النادي، وواصلنا العمل ليلا ونهارا بكل ما أوتينا، وبكل أسف، لم يحالفنا التوفيق في تحقيق المجد الذي نتمناه من كل قلوبنا لذلك النادي العريق، حتى يعود ويحقق المتعة، ويدخل السعادة على قلوب شعب الإسماعيلية العظيم.نعتذر لكم ونتمنى التوفيق لمن يأتي بعدنا، ونتعهد بأن نظل في خدمة النادي ومصالح جماهيره من أي موقع، آملين في إعادة البسمة والفرحة لقلوبكم، وإعادة الفريق لمكانته؛ لنري دروايش السامبا تصول وتجول من جديد بإذن الله».