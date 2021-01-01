لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن l كنوزنا المدفونة



أهرامات غير مكتشفة أهرامات غير مكتشفة

تحت أشعة الشمس في الجيزة توجد واحدة من أكثر الآثار شهرة في العالم وهي الأهرامات وتمثال أبو الهول أعظم كنوز الحضارة المصرية القديمة، ويظن الجميع أنها الأهرامات الوحيدة التي خلفتها الحضارة المصرية القديمة لكن هناك العديد من المقابر والأهرامات التي لم يسمع بها معظمهم من قبل.



يوجد عدد لا يحصى من الكنوز التاريخية الرائعة، والتي ما زالت مدفونة حتى الآن تحت رمال الصحراء في أنحاء مصر.



اكتشاف الهرم المدفون

وفقا لموقع “انشينت اوريجنز” لا يستخدم لقب "الهرم المدفون" بشكل أدبي فقط، لكنه الاسم الحقيقي لأهرامات غير مكتملة البناء أو دمرتها ظروف الجو، ومن بينها بناء غير مكتمل لهرم متدرج مع ارتفاع القاعدة بالكاد فوق مستوى سطح الأرض ومن هنا جاء اسم الهرم المدفون.

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ويُعرف أيضًا باسم هرم سخمخت على اسم الفرعون سخميخت جوسرتي ، الحاكم الثاني للأسرة الثالثة من 2686 إلى 2613 قبل الميلاد. وهو قريب جدًا من هرم سقارة الأكثر شهرة ويشبهه ، والذي تم بناؤه لسلف زوسر. ونال شهرة واسعة في بداية الخمسينيات عندما تم اكتشافه لأول مرة.وفي عام 1951 ، كان عالم المصريات زكريا غنيم يشارك في الحفريات مع مجمع أوناس عندما وجد ما تبين أنه جدار لبناء آخر، وفي النهاية اكتشف الهرم في وسط المجمع.وخلال أعمال التنقيب اللاحقة ، تم اكتشاف قطع أثرية من “جرونيم” مثل الخرز، وعلب التجميل ، والجرار ، والمجوهرات الذهبية المنقوشة باسم سخماخيت.بعد ثلاث سنوات، في 31 مايو 1954، اكتشف تابوتًا به أختام مرمرية وأكاليل جنائزية تزين الغطاء، وكلها مؤشر واضح على دفن غير مضطرب.تم تنبيه وسائل الإعلام إلى إثارة اهتمام كبير ولكن مر شهر كامل قبل فتح التابوت أمام الكاميرات والصحفيين، وكان التأخير في فتح التابوت بسبب بعض المشاكل في إزالة الغطاء.في 26 يونيو 1954 ، كان الوقت قد حل أخيرًا وعلى الرغم من أن التابوت كان محكم الإغلاق لآلاف السنين، عندما تم فتحه أمام الكاميرات كانت هناك خيبة أمل جماعية وانتقدت بعض العناوين الرئيسية غنيم.لكن المثير للاهتمام أن بين مسؤولي الدولة الحاضرين كان الرئيس المصري جمال عبدالناصر، الذي دافع بالفعل عن غنيم وأشاد بجهوده.حفريات مقبرة الجيزةقبل خمسة وعشرين عامًا من اكتشاف غنيم للهرم المدفون، شارك في التنقيب علماء في مقبرة الجيزة المخصصة لأقزام النخبة بين عامي 1925 و 1926.ويعرض حاليا تمثال لسنب وعائلته بمتحف القاهرة، وبعد عقود، تم العثور أيضًا على مقابر المصطبة المحيطة بها عدد قليل من الأشخاص ذوي المكانة العالية.كان قد منح الفراعنة، الأقزام، مكانة عالية للغاية ليست فريدة تمامًا ، حيث كانت الثقافات القديمة الأخرى تحظى باحترام كبير للقليل من الناس والعديد من المحاكم الملكية الأخرى أدرجتهم في رتبهم.ومع ذلك، فإن الغريب هو أن كل هذه المقابر قد نُهبت من الهياكل العظمية باستثناء واحد، وهو “بيرينيانخ” ولكن حتى هذه المومياء أو الهيكل العظمي يبدو أنه تم إخفاؤها بعيدًا.عادة ما يلاحق لصوص القبور الكنوز وليست المومياء نفسها، وعلى الرغم من أنه من المؤكد أنه لا يتعدى ذلك لمسح كامل البقايا، فمن المرجح أن البقايا المدمرة ستنتشر حول القبر.هرم الطبقةيقع هرم آخر بشكل قريب من الهرم المدفون وهرم زوسر المدرج، داخل مقبرة زاوية العريان التي تقع في محافظة الجيزة.ويعد هذا هرمًا آخر مشابهًا جدًا للأسرة الثالثة وتاريخ التنقيب فيه غريب، لكن “جون شاي بيرينج” كان أول من قام بالتحقيق في الهرم في عام 1839، وتمت دراسته بشكل متقطع على مدار الستين عامًا التالية من قبل فريقين مختلفين.تجدد الاهتمام مرة أخرى بين عامي 1900 و 1910 من قبل فريقين آخرين، كان أبرزهما عالم المصريات الإيطالي والمهندس المعماري أليساندرو بارسانتي، وبعد كل هذه الحفريات ، لم يتم اكتشاف أي قطع أثرية والتقارير عن الممرات الجوفية.ولا يقتصر الأمر على تعارض المخططات الرسمية للبنية التحتية مع بعضها البعض، ولكن الخبراء لا يمكنهم حتى الاتفاق على بعض الجوانب الأساسية جدًا للهيكل، ويصر فصيل الأغلبية على أن الهرم لم يكتمل أبدًا ربما نتيجة الفرعون الذي مات قبل الموعد المحدد للانتهاء منها.ومع ذلك، فإن هذا الرأي ليس بالإجماع ، حيث يعتقد خبراء آخرون مثل عالم المصريات الألماني راينر ستاديلمان ، أن الهرم قد اكتمل بالفعل.والغرفة الأساسية تحت الأرض ، والتي من المفترض أن تكون حجرة دفن الملك ، هي أيضًا إشكالية لأن الممر المؤدي إليها لا يمكن أن يكون قد تم نقل تابوت من خلاله بسبب أبعاده الضيقة. علاوة على ذلك ، يوجد فوق هذه الغرفة رواق ضخم مفقود تمامًا من تقرير الحفريات اللاحقة عام 1910.