أنتهاء الأزمة .. فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

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صورة الخبر: أحمد فتوح
أحمد فتوح


أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح، أن ظهير نادي الزمالك قرر الاعتذار إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، عما بدر منه قبيل مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري.

وغاب أحمد فتوح عن تدريبات الزمالك لـ 3 أيام متوالية، بعد اتهام مرتضى منصور له بتعاطي المخدرات.

وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إسماعيل يوسف المدرب العام لـ الزمالك، تواصل مع اللاعب، طالبًا منه إغلاق الصفحة والتركيز في مشواره مع الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك مستقبلًا كبيرًا.

وأشار المصدر إلى أن فتوح اقتنع بنصائح إسماعيل يوسف، وقرر الاعتذار لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أن يتواجد بمقر النادي خلال الساعات المقبلة لحل الأزمة نهائيًا، والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وكان عبدالله جمعة رفيق أحمد فتوح في واقعة الاتهام بتعاطي المخدرات، قد توجه باعتذار لـ مرتضى منصور عما بدر منه.

المصدر: elbalad

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