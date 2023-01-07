أنتهاء الأزمة .. فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح، أن ظهير نادي الزمالك قرر الاعتذار إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، عما بدر منه قبيل مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري.
وغاب أحمد فتوح عن تدريبات الزمالك لـ 3 أيام متوالية، بعد اتهام مرتضى منصور له بتعاطي المخدرات.
وقال مصدر مقرب من أحمد فتوح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إسماعيل يوسف المدرب العام لـ الزمالك، تواصل مع اللاعب، طالبًا منه إغلاق الصفحة والتركيز في مشواره مع الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك مستقبلًا كبيرًا.
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