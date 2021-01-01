داعية الإسلامي يكشف ..عن آية تفتح لك أبواب السماء



الشيخ محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر

يغفل الكثير من المسلمين عن آية واحدة في القرآن لها سر عجيب في الرزق وزيادة الأرزاق، خاصة في ظل ما يعانيه البعض من ضيق الرزق والشعور بالكرب والهم.



آية واحدة في القرآن لها سر عجيب في الرزق

وقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي في بيانه آية واحدة في القرآن لها سر عجيب في زيادة الأرزاق، إن هذه الآية لها سر عجيب في زيادة الرزق، في فتح الأبواب لها سر عجيب في توالي العطاءات، لها سر عجيب في تيسير الأحوال، لها سر عجيب في أن يفتح الله للإنسان من حيث لا يدري ولا يحتسب.



وتابع الداعية الإسلامي: "تجلس في مصلاك أو في متجرك على طهارة أو في بيتك على وضوء وتردد هذه الآية الكريمة وتعقبها كل مرة بهذا الدعاء، حيث يقول المولى تبارك وتعالى :"اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ? وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ".

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وفي بيان دعاء زيادة الرزق قال: “اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وألطف بنا فيما جرت به المقادير”، ثم تدعو الله بما شئت من أبواب الخير التي ترجوها وتظل على هذا حتى يؤذن المغرب.أسباب توسعة الرزقفيما كشفت دار الإفتاء أن هناك أشياء وصفها لنا الله عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في توسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض؛ منها:1- تقوى الله والخوف منه، قال الله تعالى: ?وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا? [الطلاق: 2-3].2- صلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".3- كثرة الاستغفار، قال الله تعالى: ?فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا? [نوح: 10-12].4- كثرة الدعاء، فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي في "سننه".