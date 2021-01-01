الإفتاء تحذر .. من يؤخر صلاة العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق

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صلاة العصر


لعل السؤال عن حكم من يؤخر صلاة العصر إلى قبل أذان المغرب بدقائق وكم ضيع من الثواب؟، من أهم ما يبحث عنه الكثيرون، الذين لا يعجلون صلاة العصر ، وتنبع أهميته من أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، التي ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة، من هنا تأتي أهمية معرفة حكم من يؤخر صلاة العصر إلى قبل وكيفية التعويض واغتنام فضلها العظيم.

من يؤخر صلاة العصر
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن من يؤخر صلاة العصر إلى ما قبل المغرب يخالف السُنة ، منوهًا بأن ذلك من الأعمال المنكرة المخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي يأثم فاعلها، لذا فإن على من قام بذلك لغير سبب أو علة شرعية المبادرة في طلب المغفرة والعفو من الله تعالى، مع المداومة على أداء صلاة العصر في وقتها بعد ذلك، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».

وأوضح في مسألة من يؤخر صلاة العصر إلى ما قبل المغرب ، أنه إذا أذن المغرب فيكون عليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

ويستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

تأخير صلاة العصر
تأخير صلاة العصر ، فقد ورد فيها أنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها.

المصدر: elbalad

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