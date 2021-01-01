في الشتاء .. نصائح مهمة للتعامل مع آلام المفاصل

آلام المفاصل
آلام المفاصل وتورمها هي مشاكل يسببها التهاب المفاصل وخصوصا في الشتاء .
ويمكن منع هذه الحالة إذا تم التحكم في مستويات حمض البوليك في الجسم نظرًا لخطورته بتركيزات أكبر ، غالبًا ما يتم التخلص من حمض اليوريك من الجسم عن طريق البول أو الكلى وفقا لindia.com
في حين أنه يميل إلى التطور بشكل متكرر في الربيع ، إلا أنه في بعض المواقف يمكن أن يتدهور أيضًا خلال فصل الشتاء يجب تجنب بعض الأطعمة لأنها تزيد المشكلة سوءًا ، بغض النظر عن الموسم.
ويمكن تقليل هذه الأعراض ويمكن الحصول على راحة مؤقتة من خلال استبعاد أطعمة معينة كما من النظام الغذائي.
ففي بعض الأسباب الشائعة لارتفاع مستويات حمض البوليك مثل :
انخفاض التمثيل الغذائي (ضعف صحة الأمعاء) ، والحياة المستقرة ، واستهلاك المزيد من البروتينات ودهون أقل ، ووجبات العشاء الثقيلة ، وعدم النوم ونمط الأكل ، وقلة تناول الماء ، والكلى.
ضعف في كبار السن وتناول اللحوم المفرطة.
نصائح لإدارة مستوى حمض اليوريك المرتفع
تمرن كل يوم لمدة 45 دقيقة
اشرب كمية كافية من الماء
لا تستهلك العدس أو الفول والقمح على العشاء
تدرب على عشاء مبكر وخفيف
تناول الفواكه الحامضة والتوت وما إلى ذلك.
العمل على التمثيل الغذائي
إدارة الإجهاد الخاص بك
النوم السليم لعملية الهضم والاستيعاب
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