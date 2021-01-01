المذاق لا يقاوم .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالسجق

فطيرة البطاطس بالسجق
فطيرة البطاطس بالسجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل فطيرة البطاطس بالسجق.
مقادير فطيرة البطاطس بالسجق
4بطاطس مهروسة
(الحشوة)
نصف كيلو سجق قطع
2كوب فلفل ألوان مكعبات
2بصل مكعبات
ملح
فلفل أسود
(للأرضية)
2كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب زيت
كوب حليب
3بيض
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
جبنة موتزاريلا
سمسم محمص
حبة البركة
طريقة تحضير فطيرة البطاطس بالسجق
في بولة نضع البطاطس والحشوة ونخلط جيداً ثم في بايركس نضع خليط الأرضية ثم نضع خليط البطاطس والحشوة ونضع الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشوة)
في ووك على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع السجق ونشوحه ثم نضيف البصل مع رشة ملح وفلفل أسود ونقلبه حتى يتشوح ويذبل ثم نرفعه من على النار ونضع الفلفل الألوان ونقلب جيداً
(لعمل الأرضية)
في بولة نخفق الحليب مع البيض والزيت ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط الحليب ونخلط جيداً حتى تمام التجانس
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