المذاق لا يقاوم .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالسجق



فطيرة البطاطس بالسجق فطيرة البطاطس بالسجق

فطيرة البطاطس بالسجق من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل فطيرة البطاطس بالسجق.



مقادير فطيرة البطاطس بالسجق

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4بطاطس مهروسة(الحشوة)نصف كيلو سجق قطع2كوب فلفل ألوان مكعبات2بصل مكعباتملحفلفل أسود(للأرضية)2كوب دقيقملعقة كبيرة بيكنج بودركوب زيتكوب حليب3بيضملحفلفل أسود(للوجه)جبنة موتزاريلاسمسم محمصحبة البركةطريقة تحضير فطيرة البطاطس بالسجقفي بولة نضع البطاطس والحشوة ونخلط جيداً ثم في بايركس نضع خليط الأرضية ثم نضع خليط البطاطس والحشوة ونضع الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا(لعمل الحشوة)في ووك على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع السجق ونشوحه ثم نضيف البصل مع رشة ملح وفلفل أسود ونقلبه حتى يتشوح ويذبل ثم نرفعه من على النار ونضع الفلفل الألوان ونقلب جيداً(لعمل الأرضية)في بولة نخفق الحليب مع البيض والزيت ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود ونضيفهم على خليط الحليب ونخلط جيداً حتى تمام التجانس