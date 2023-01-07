أبها السعودي: لا نتفاوض مع يوسف إبراهيم "أوباما"

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صورة الخبر: يوسف إبراهيم "أوباما"
يوسف إبراهيم "أوباما"

نفى أحمد الحديثي رئيس نادي أبها السعودي، دخوله في مفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

وارتبط اسم أوباما بالانضمام إلى أبها خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد الحديثي رئيس أبها للوقوف على الوضع الحالي.

وأشار: "أتواجد في مصر بالفعل لكن لأجل أمور تتعلق بشركة النادي والاستثمار في الألعاب الأخرى".

وأتم: "لا نتفاوض مع أي أحد مع احترامي الشديد للجميع".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرّح في وقتٍ سابق أنه وافق على عرض سعودي لـ أوباما.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".
فيما علم FilGoal.com أن أوباما اقترب من الانضمام للحزم السعودي وليس أبها.

أوباما (27 عامًا) من ناشئي نادي الزمالك، وسبق له اللعب معارًا إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وخاض أوباما 8 مباريات هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

ويحتل أبها المركز التاسع في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 6 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

المصدر: filgoal

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