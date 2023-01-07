مشاركة خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي في مران الأهلي



محمد الضاوي محمد الضاوي

شارك الثنائي خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة اليوم.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة المصري التي تقام ‏مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏



وشارك الثنائي الجديد في مران الأهلي الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انضمامهم رسميًا للقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة الماضية.

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وتعاقد النادي الأهلي مع محمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي التونسي، بجانب التعاقد مع خالد عبدالفتاح على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من نادي سموحة.وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.كان الأهلي قد حصل على راحة يومي السبت والأحد، بعد المباراة الأخيرة أمام انبي التي أقيمت ‏على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث.‏فيما أدى بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي اُقيم صباح اليوم.واقترب بيرسي تاو من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد شفاؤه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.