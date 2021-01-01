أفضل موبايل Google Pixel بسعر رخيص

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يسعى الكثير من الناس حول العالم لاقتناء أحدث سلسلة من هواتف آيفون iPhone 14 بسبب ما تكتسبه هذه العلامة التجارية من شعبية، بجانب صلابتها وقوة تحملها، وكمية الميزات المتعددة بها، لكن فقط ما يجعل عملية الشراء عائقا هو السعر المرتفع خاصة مع ازدياد معدلات التضخم حول العالم، لذلك توجد العديد من البدائل التي تكون بديلا قويا عن هواتف iPhone وبسعر لا يقارن به.



ومن أفضل هذه الهواتف هي هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a الذي يتصدر قائمة هواتف الفئة المتوسطة بدون منازع، حيث يضم مجموعة من الميزات القوية، ويبلغ سعره في السوق العالمي حوالي 300 دولار أمريكي أي حتى أقل من نصف سعر iPhone



مميزات هاتف Google Pixel 6a



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التصميم• تصميم فخم للغاية وخامات بريميوم من زجاج الغوريلا والألومنيوم والبلاستيك.الشاشة• شاشة نوع OLED بقياس 6.4 بوصة محمية بطبقة زجاجية، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.المعالج• يعمل هاتف Google Pixel 6a بشريحة Google Tensor وهي الأفضل في تلك الفئة السعرية بلا منازع مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ، جانب وجود شريحة أمان Titan M2 .الكاميرا• يقدم هاتف Google Pixel 6a كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 12 ميجابكسل لا يمكن القول عنها سوى أنها رائعة.الصوت• يحتوي هاتف Google Pixel 6a سماعات ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.البطارية• يحتوي هاتف Google Pixel 6a على بطارية 4614 مللي أمبير وشحن سريع 18 وات، و تدوم لأكثر من 24 ساعة من الاستخدام المنتظم.