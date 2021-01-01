تنطلق ساعة Fire Boltt Infinity الذكية في السوق الهندي بسعة تخزين 4 جيجا بايت



ساعة Fire Boltt Infinity ساعة Fire Boltt Infinity

تنطلق ساعة Fire Boltt Infinity الذكية بتصميم دائري، وسعة تخزين 4 جيجا بايت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.



تتميز شاعة Fire Boltt Infinity بحجم شاشة 1.6 إنش، بمعدل تحديث 60Hz، وجودة عرض HD+، كما تأتي الشاشة بسطوع 600 nit، وتشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الساعة الذكية.



أيضاً تتميز الشاشة الذكية بتصميم معدني مع تاج يدعم التدوير، واثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

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كما تنطلق الساعة الذكية بوجه يدعم التخصيص، وتدعم معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تتضمن Fire Boltt Infinity مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم الساعة الذكية 300 نمط رياضي.وتأتي Fire Boltt Infinity بسعة تخزين داخلية 4 جيجا بايت، حيث يمكن أن تدعم تخزين حتى 300 أغنية، كما تدعم الساعة إجراء المكالمات عبر البلوتوث، وتتوفر بألوان الذهبي، والأسود وأيضاً اللون الأبيض.