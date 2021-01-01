تنطلق ساعة Fire Boltt Infinity الذكية في السوق الهندي بسعة تخزين 4 جيجا بايت

تنطلق ساعة Fire Boltt Infinity الذكية بتصميم دائري، وسعة تخزين 4 جيجا بايت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.
تتميز شاعة Fire Boltt Infinity بحجم شاشة 1.6 إنش، بمعدل تحديث 60Hz، وجودة عرض HD+، كما تأتي الشاشة بسطوع 600 nit، وتشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الساعة الذكية.
أيضاً تتميز الشاشة الذكية بتصميم معدني مع تاج يدعم التدوير، واثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.
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