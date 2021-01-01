توضح تسريبات تفاصيل مواصفات هاتف iQOO U6 كاملة



iQOO U6 iQOO U6

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف iQOO U6 المرتقب، كما كشفت التسريبات عن صور توضح تصميم هذا الإصدار.



أكدت التسريبات على أن iQOO تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف U خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم V2230EA.



وتشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO U6 يأتي بحجم شاشة 6.51 إنش، بجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

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من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.21GHz، مع إختيارات في الذاكرة بين 4، أو 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، كما تشير التسريبات إلى أن iQOO U6، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.ومن المقرر أن يدعم U6 بطارية بقدرة 4910 mAh، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 164.05 في 75.6 في 8.15 بيكسل ووزن 186 جرام.