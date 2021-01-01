توضح صور تصميم هاتف Honor Magic 5 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

كشفت أحدث الصور المسربة عن تصميم هاتف Honor Magic 5 الذي يظهر بوحدة كاميرة بتصميم دائري يتوسط الغطاء الخلفي، والذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة.
تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 5 خلال الشهر المقبل، وقبل الإعلان الرسمي المرتقب كُشِف عن أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر صفحة @SPinfoJP، والتي توضح تصميم هذا الإصدار.
وتؤكد الصور المسربة على أن Honor Magic 5 يأتي بتصميم دائري للكاميرة الرئيسية والذي يتوسط الغطاء الخلفي ويضم ثلاثة مستشعرات تتضمن مستشعر periscope telephoto، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!