توضح صور تصميم هاتف Honor Magic 5 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

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صورة الخبر: Honor Magic 5
Honor Magic 5

كشفت أحدث الصور المسربة عن تصميم هاتف Honor Magic 5 الذي يظهر بوحدة كاميرة بتصميم دائري يتوسط الغطاء الخلفي، والذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة.

تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 5 خلال الشهر المقبل، وقبل الإعلان الرسمي المرتقب كُشِف عن أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر صفحة @SPinfoJP، والتي توضح تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد الصور المسربة على أن Honor Magic 5 يأتي بتصميم دائري للكاميرة الرئيسية والذي يتوسط الغطاء الخلفي ويضم ثلاثة مستشعرات تتضمن مستشعر periscope telephoto، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

كما تظهر علامة “100X” على وحدة الكاميرة الخلفية، والتي تؤكد دعم الهاتف للتكبير حتى 100 مرة، من جانب أخر أشار “Zhao Ming” الرئيس التنفيذي لشركة Honor في تصريحات سابقة إلى أن سلسلة Magic 5 تأتي بأفضل مواصفات في الكاميرة.

ولقد أوضحت تسريبات سابقة أن هاتف Magic 5 يأتي بحجم شاشة 6.8 إنش، بتعتيم PWM، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويدعم معايير IP68، ويأتي بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Magic UI، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المصدر: بوابه المتميز

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