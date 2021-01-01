قد تطلق أبل نظارة الواقع المختلط الخاصة بها في هذا الربيع

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بعد سنوات من التطوير، أصبحت نظارة الواقع الافتراضي والمعزز الخاصة بشركة أبل جاهزة تقريبًا. فوفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج، تخطط الشركة للإعلان عن الجهاز في وقت ما هذا الربيع قبل مؤتمر WWDC السنوي في يونيو.



وفي إشارة إلى أن إطلاقًا قريبًا، قامت أبل بمشاركة النظارة الذكية مع عدد قليل من مطوري البرامج البارزين، مما يمنحهم نظرة أولية على برنامجها الجديد “xrOS”. وبعد الإعلان عن “Reality Pro” في الربيع، يتوقع غورمان أن تطلق أبل الجهاز في الخريف.



وعلى ما يبدو، فقد يؤثر السباق النهائي لطلاق النظارة على بقية منتجات أبل لعام 2023. فمثلاً، من المرجح أن يتم شحن الإصدار التالي من نظام iOS الخاص بالشركة مع تغييرات أقل مما كان مخططا في الأصل بسبب إعادة تعيين مهندسي البرمجيات لفريق xrOS من أبل.