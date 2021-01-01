تعلن بي واي دي الصينية عن علامتها الفاخرة يانج وانج الكهربائية لمنافسة مرسيدس EQ



بي واي دي بي واي دي

أطلقت شركة بي واي دي الصينية علامة فرعية للسيارات الفاخرة تهدف لمنافسة العلامات الأوروبية، وأطلقت عليها اسم YangWang.



مع الإعلان عن العلامة الجديدة، كشفت بي واي دي عن زوج من السيارات الجديدة أحدى SUV باسم U8 والأخرى سيارة كوبيه خارقة باسم U9. تحمل الأولى 4 محركات كهربائية وتنتج أكثر من 1,100 حصان، وتقول الشركة أن بمقدور U8 التسارع من 0-100 كم/س في 3 ثوان فقط، ومع توفير محرك مستقل لكل عجلة تقول بي واي دي أن بإمكان السيارة الدوران حول نفسها. وهي ميزة تذكنا بمرسيدس EQG وجي إم سي همر الكهربائية. وكميزة مهمة، تقول الشركة الصينية أن سيارتها قادرة على الخوض في الماء، بالإضافة للقيادة بسرعة تصل لـ 120 كم/س حتى لو كان أحد إطاراتها متضررا وخالياً من الهواء.



بالحديث عن الكوبيه الخارقة تأتي وانج يانج U9 بتصميم مميز وعصري وكأن الصين تخلت أخيراً عن نسخ السيارات الغربية، ومن الملفت للنظر أنها تستعمل نفس محركات شقيقتها ولكنها تحقق تسارع 0-100 كم/س في ثانيتين فقط بفضل وزنها الخفيف.

قد يعجبك أيضا...

مع تواجد بي واي دي في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن تصل سيارات وانج يانج الكهربائية إلى الطرقات خارج الصين في وقت قريب.