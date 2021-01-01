

شكاوى من نظام القيادة الآلية في "تسلا موديل واي" شكاوى من نظام القيادة الآلية في "تسلا موديل واي"

أصبح طراز "تسلا موديل واي Tesla Model Y" أحد أبرز طرازات الشركة الأمريكية.. فهي سيارة SUV كهربائية ذات دفع رباعي تتمتع بمدى سير كبير، وراحة داخلية عالية، وقد حصلت ولمرة أخرى مؤخرًا على النجوم الخمسة في اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP ، على الرغم من الجدل الدائر حول نظام LiDAR وعلاقتها بالتقاط الدراجات النارية.



ودعنا نتفق أن اختبارات التصادم من Euro NCAP لا تخلو من الجدل في بعض الحالات، فالغالبية العظمى من الشركات المصنعة تتفاجأ أحيانًا بالنتائج التي حصلت عليها طرازاتها المختبرة.. وفي حالات أخرى، ومن خلال ضغط جمعيات ونقابات خارجية، تثير نتائج Euro NCAP العديد من التساؤلات كما في حالة "تسلا موديل واي Tesla Model Y".



وواجهت السيارة الكهربائية الشهيرة اختبارات الجسم التي تضمن سلامة الركاب في سبتمبر الماضي، وكانت النتيجة التي فاجأت بشكل سلبي المسؤولين عن "الرابطة الأوروبية لراكبي الدراجات النارية".. حيث أسفرت نتائج الاختبارات عن أعلى درجات الأمان، وحققت "تسلا موديل واي" النجوم الخمس التي يسعى لها جميع مصنِّعي السيارات في العالم، لتنضم السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات للنماذج التي تتباهى بهذا التصنيف كأحد دوافع الطلب والشراء

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تعود القصة حول إحباط "الرابطة الأوروبية لراكبي الدراجات النارية" إلى تسبب "تسلا" في 3 حوادث مأساوية، بسبب خلل في نظام التحكم في السرعة، ونظام القيادة الآلية والذي لا يتعرف على الدراجات النارية.وتفصيلًا، تسببت حساسات نظام LiDAR في طراز "تسلا موديل واي Tesla Model Y" في الحوادث الثلاثة لتي وقعت في النرويج والولايات المتحدة.. ووفقًا للتحقيقات التي أجريت في الأحداث الثلاثة المؤسفة، فإن مستشعرات LiDAR القوية التي يستخدمها النموذج لمساعد القيادة الآلية لم تكن قادرة على اكتشاف العجلتين، خاصةً في الظلام.حتى أن الكاميرا الخاصة بالتعرف على السيارات وراكبي الدراجات الهوائية والمشاة ظهر بها بعض الأعطال أثناء التشغيل.. كان هذا هو سبب الحوادث الثلاثة، حيث وثق السائقون حوادثهم.وبناءً على حقيقة أن المستشعرات لم تعمل، أصبح من غير المفهوم أن تمنح Euro NCAP التي تفترض تقديم أفضل المعلومات للعملاء وحمايتهم تقييم بنسبة 98% من النقاط في اختبارات التصادم والتي تعتمد على تشغيل مساعد القيادة.قدّم المسؤولون عن"الرابطة الأوروبية لراكبي الدراجات النارية (FEMA)" شكوى مباشرة إلى تسلا، وإلى وكالة الأمن، مشيرين إلى أن مثل هذا النموذج "Y" ليس له ما يبرره.كما صرحت مصادر في Euro NCAP أن نتيجة السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات "شبه مثالية" لكنها على استعداد لتضمين الحماية لراكبي الدراجات النارية في الاختبارات التأهيلية للعام المقبل.. قائلةً: "وفقًا للمعايير الحالية، تستحق "تسلا موديل Y" الخمس نجوم.. لكن Euro NCAP تلتزم بمراجعة بروتوكولات الاختبار الخاصة بها بحلول عام 2024".