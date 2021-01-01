رينو تستعد لتطوير طرازاتها بـ "كابتشر" فيس ليفت

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تستعد العلامة الفرنسية "رينو" لتحديث مجموعة سياراتها الكروس أوفر والـ suv والتي يأتي من بينها "كابتشر Captur" فيس ليفت المحسّنة، والتي انتشرت مؤخرًا شائعات حول إصدار نسخة منها ذات قاعدة عجلات أطول لتأتي تحت "أوسترال Austral" بديل "كادجار" الأكبر.



وفي هذا التقرير الذي كشف عنه موقع "carscoops.com" سنتعرف سويًا على المتاح من معلومات حول مجموعة "رينو كابتشر" المحدثة مع عرض لصور تخيلية لما قد تبدو عليه.

تم تقديم الجيل الثاني الحالي من رينو كابتشر في عام 2019 ، لذلك من المتوقع أن تظهر النسخة المحسنة لأول مرة في أواخر عام 2023. وبينما لم نر بعد نماذج أولية مموهة من كابتشر المحدثة، فمن المحتمل أن تركز التغييرات المرئية على الواجهة الأمامية، حيث يعتبر هذا الجزء في النسخة الحالية هو الجزء الوحيد الذي لا يرتبط بلغة التصميم المطورة في رينو.



ويستعين مصممو الصور التخيلية لكابتشر المحسنة بلمسات من تصميم رينو أوسترال.. حيث أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن تصميم كابتشر 2023 سيكون مستوحى من مفهوم "فيجين سينيك Vision Scenic"و"أوسترال Austral".

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لمحات من التصميم الجديد في "كابتشر" فيس ليفت:ووفقًا لما سبق، ستحصل "كابتشر" فيس ليفت على مصابيح أمامية أرق بتقنية LED بالكامل، وفتحات هواء مثلثة على الإكصدام الأمامي، وشبكة جديدة تحمل شعار رينو المحدث.يمكن تجديد المظهر الجانبي بخيارات جديدة للجنوط المعدنية وربما عن طريق إزالة بعض لمسات الكروم التي لم تصبح من الموضة مؤخرًا.أخيرًا، يتوقع أن لا يحصل الجزء الخلفي على تغييرات تذكر، باستثناء بعض الرسومات الزخرفة، وذلك لأنها لا تزال تبدو حديثة تمامًا.تعرف على "كابتشر" فيس ليفت.. من الداخل:التحديثات الداخلية قد تشمل بنسبة كبيرة شاشة تعمل باللمس أكبر حجمًا يبلغ حجمها 9.3 بوصة مع مجموعة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة.يمكن تحديث البرنامج إلى أحدث نظام معلومات ترفيهي OpenR من "رينو Renault" مع رسومات جديدة ومزيد من ميزات الاتصال.. ولم يتضح إذا ما كانت الشركة ستواصل التمييز بين الديكور البلاستيكي الصلب على لوحة القيادة، مقابل الإسفنج الأكثر ليونة في الفئات عالية المواصفات.أخيرًا، يمكن أيضًا أن تتوفر ميزات ADAS الأكثر تطورًا مما يجعل "كابتشر" فيس ليفت أكثر أمانًا ومنحها درجة جيدة في اختبارات EuroNCAP.القوة ونظام الدفع.. ما الجديد في "كابتشر" فيس ليفت:فيما يتعلق بتشكيلة توليد القوة، من الآمن افتراض أن رينو ستراهن على منظومة هجين.. حيث يتم تقديم الجيل الحالي من "كابتشر Captur" بالفعل بمنظومة هجينة ذاتية الشحن، ولكن في نسخة "كابتشر" فيس ليفت يتوقع أن تكتسب الإصدارات الهجينة منها بطاريات أكبر ما يزيد من كفاءتها.ومن المرجح أن تحصل تشكيلة المحركات في "كابتشر" فيس ليفت على محرك ديزل BlueHDi، إلى جانب محرك ذات شاحن توربيني بسعة 1.0 لتر والمتوفر في أشكال البنزين وغاز البترول المسال كخيار أرخص.ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية ، لن تحصل "كابتشر" فيس ليفت على محركي القوة الهجين بسعة 1.3 لتر (12 فولت) و 1.2 لتر (48 فولت) من أوسترال الأكبر، حيث يُعتقد أنها باهظة الثمن بالنسبة لشريحة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة التي تنافس فيها "كابتشر".ماذا عن النسخة الأطول من "كابتشر" ؟يبلغ طول الجيل الثاني الحالي من رينو كابتشر 4329 مم، وهي أطول سيارة في فئتها B-SUV ، وهو اللقب الذي من المتوقع الاحتفاظ به مع التحديث.. وهو ما يعني أن كابتشر ستبقى واحدة من أكثر سيارات الـ SUV اتساعًا والأكثر ملاءمةً للعائلة في فئتها.ومع ذلك، صدرت بعض التقارير التي تفيد باحتمالية إنتاج طراز إضافي أطول من "كابتشر Captur" سيوفر مساحة أكبر للركاب في الخلف وأمتعتهم.