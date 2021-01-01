"مولين آي-جو" سيارة كهربائية صغيرة في طريقها إلى أوروبا



مولين آي-جو مولين آي-جو

أعلنت شركة "مولين أوتوموتيف Mullen Automotive" الأمريكية عن طرحها لأصغر طراز كهربائي سيباع في أوروبا بحلول عام 2023.. والذي سيطرح تحت اسم "مولين آي-جو Mullen I-GO" وهي تنتمي لفئة السيارات "المايكرو" ذات التصميم الجذاب من الخارج والداخل.



وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن السيارات الكهربائية المستقبلية ستكون أكثر تكلفة في تصنيعها من سيارات الاحتراق حتى الآن بينما يعمل المصنعون الأوروبيون على خفض سعر البطارية، وهي المكون الرئيسي الذي يساهم في رفع سعر السيارة بشكل كبير، بينما يستغل المصنعون الآسيويون هذه النقطة لتقديم المزيد والمزيد من الطرازات الكهربائية.. حيث تم تصميم "مولين آي-جو Mullen I-GO" في الصين.



وقد حصلت "مولين أوتوموتيف Mullen Automotive" الأمريكية، على رخصة إنتاج ""مولين آي-جو Mullen I-GO" بحيث تظهر لأول مرة في ألمانيا في نهاية العام الحالي، وفقًا لمصادر أمريكية.

وبالفعل هناك محاولات لمزامنة تسويقها في ذات الوقت بين أسواق "بريطانيا" و"إسبانيا" و"فرنسا" و"أيرلندا".

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مولين I-GO من الداخل:تتسع مقصورة "مولين آي-جو" لـ 4 ركاب حسب عدد المقاعد، ولكن لا يتوقع ان تحمل الأشخاص الاربعة في وقت واحد أو لمسافات طويلة.. وبكل تأكيد لا يمكن للمقصورة الداخلية لـ "مولين آي-جو Mullen I-GO" إخفاء طابعها الآسيوي، حيث تبدو الجينات والتكنولوجيا الصينية واضحة بكل تأكيد على تصميم المقصورة الداخلية للسيارة الصغيرة الجديدة.مولين I-GO من الخارج:تتميز "مولين آي-جو" بتصميمها الجذاب والشبابي، إلى جانب أبعادها الصغيرة، حيث يبلغ طول قاعدة العجلات 2,438 مم فقط ومقصورة ركاب صغيرة بأربعة مقاعد، لكن أهم ما يميزها هو أنك لن تواجه مشكلة في ركنها، بينما تمتلك في الوقت نفسه القدرة على التنقل بخفة عبر الاختناقات المرورية في المدن المزدحمة.حول المحرك ومدى السير في "مولين I-GO":لم تقدم الشركة المصنعة تفاصيل كثيرة حول منظومة الحركة الكهربائية في "مولين آي-جو" بخلاف حقيقة أنها مزودة ببطارية بسعة 16.5 كيلو وات في الساعة، والتي يمك الحصول تحصل بها على مدى سير يصل لـ 160 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهو المدى الكافي للتنقلات اليومية في المدن الرئيسية.وتتميز "مولين آي-جو Mullen I-GO" الصغيرة بمحرك كهربائي صغير ينتج قوة قصوى تبلغ 34 كيلوواط - أي ما يعادل 46 حصانًا - وعزم دوران أقصى يبلغ 102 نيوتن متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 100 كم / ساعة.ويعد طراز "مولين آي-جو Mullen I-GO" أول إطلاق للشركة الأمريكية، والتي تهدف إلى إغراق السوق الأوروبية بجيل جديد من السيارات الكهربائية.. حيث فتحت الشركة بالفعل أبواب الحجز وتلقي الطلبات لهذه السيارة الصغيرة، لكنها لن تكون رخيصة ومعقولة التكلفة كما يتوقع.في الواقع، تركز مبيعات "مولين أوتوموتيف Mullen Automotive" الأمريكية لطرازها المنتظر "مولين آي-جو" بشكل أكبر على أسطول الشركات، حيث أن الشركة الصينية المصنعة لهذا الطراز حددت الأسعار بناءً على عدد الوحدات المطلوبة.. فبالنسبة لأوروبا، تم تقدير سعر الوحدة بمبلغ 11,999 دولارًا، مايوازي 12,076 يورو.