تطبيق الواتساب يطرح ميزة جديدة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2023..

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يسعى تطبيق (الواتساب) إلى طرح العديد من المميزات التي تسهل على مستخدمي التطبيق الاستخدام زاكتشاب ثقتهم دائما لتطبيق (الواتساب)، وبحسب صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أعلن تطبيق (الواتساب) عن ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق.



ما هي الميزة الجديدة التي يقدمها تطبيق (الواتساب)؟

ووفقا لصحيفة (ديلى ميل)، أعلن تطبيق (الواتساب) عن طرح ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق تضمن راحتهم وتزيد ثقتهم في تطبيق (الواتساب)، وهي قدرة استخدام تطبيق (الواتساب) بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مما يسهل على مستخدمي تطبيق (الواتساب) بشكل دائم.



ميزة تطبيق (الواتساب) الجديدة المجانية

وبحسب ما ذكرته الصحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أن تطبيق (الواتساب) أتاح إمكانية الاتصال من خلال (خوادم بركسى)، وهى التي تمكن مستخدمي تطبيق (الواتساب) البقاء متصلين بالتطبيق في حالى حظر الإنترنت أو في حالة حدوث عطل مفاجئ مثل انقطاع التيار الكهربائى.

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ماذا قال تطبيق (الواتساب) عن هدف طرح الميزة الجديدة؟وأكد تطبيق (الواتساب) في بيان أصدره أن الهدف من طرح الميزة الجديدة التي تمكن مستخدمي تطبيق (الواتساب) من البقاء متصلين بالتطبيق في حالى حظر الإنترنت أو في حالة حدوث عطل مفاجئ، هو مساعدة المستخدمين على التواصل بحرية مع الحفاظ على أعلى قدر من الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن الرسائل الشخصية ستظل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقائها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه وغير مرئية لأي شخص آخر.كيف يمكن الاتصال بتطبيق (الواتساب) بدون الاتصال بالإنترنت؟وتابع تطبيق (الواتساب) خلال البيان الصادر عنه، أنه يمكن استخدام خادم وكيل (بروكسى)، وهو الذي يسمح لمستخدمي تطبيق (الواتساب) الاحتفاظ بالاتصال بالتطبيق مجانا حتى رغم عدم توفر الاتصال بالإنترنت، والخوادم الوكيلة هي عبارة عن بوابات وسيطة بين المستخدم وخوادم الويب، التي تتيح لمستخدمي تطبيق (الواتساب) الاتصال بالإنترنت بشكل كامل ومجاني رغم وجود أعطال، وأسس هذه الخوادم متطوعون ومؤسسات بكافة أنحاء العالم حتى يتم السماح للمستخدمين بالتواصل بحرية.كيفية تحميل الميزة الجديدة لتطبيق (الواتساب) الجديدة؟1- الضغط على قائمة الإعدادات بتطبيق (الواتساب)2- الضغط على (Storage and Date) أو (التخزين والبيانات)3- الذهاب إلى اعدادات البروكسى (Proxy Settings) لكى يتم تبديل الإنترنت التقليدى بعنوان الخادم الوكيل