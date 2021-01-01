بالاس يقابل الشمس في سماء الأرض

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سيصل كويكب 2 بالاس، اليوم الأحد، إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض، حيث يعد بالاس أحد الكويكبات الرئيسية في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ.



ووفقا لجمعية الفلك بجدة؛ سيرصد الكويكب فوق الافق بعد غروب الشمس مساء اليوم وسيبقى مُشاهدا طوال الليل وسيكون لمعانه الظاهري 7.7، ما يعني بأنه غير مشاهد بالعين المجردة ولكن يمكن رصده بسهوله عبر المناظير والتلسكوبات، ولكن يجب الانتظار حتى يرتفع الكويكب عاليًا في السماء ويبتعد عن الافق للحصول على أفضل رؤية له.



وتابعت الجمعية أن الكويكب بالاس سيكون هذه الليلة في جنوب نجوم الكلب الأكبر، على بعد عدة أصابع من أسفل اليمين أو ثلاث درجات إلى الجنوب الغربي السماوي للنجم الساطع العذارى (Adhara) وليس بعيدًا عن النجم متوسط اللمعان كابا كانيس ماجوريس.

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وخلال الليالي التالية سيتحرك الكويكب باتجاه الشمال الغربي.