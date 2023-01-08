سعر الذهب في الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات 9 يناير 2023

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سعر الذهب

سجل سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023، حالة من الاستقرار، لتشهد وضع سوق الصاغة المصرية ثباتا سعريًا في سعر الذهب، ويأتي ذلك بعد سلسلة ارتفاعات لحقت الذهب على مدار اليومين الماضيين ليصل لأعلى نقطة منذ بداية العام، خاصة سعر الذهب عيار 21، والذي اقترب من حاجز 1900 جنيه، ويأتي ذلك على إثر الارتفاع الذي حققه الدولار في البنوك، وعلى الصعيد العالمي شهد سعر الذهب بالدولار ارتفاعا ليسجل 1866 دولارًا للأوقية.

وترصد بوابة «المصري اليوم» لقرائها تحديثات سعر الذهب وسعر الجنيه الذهب في مصر بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء
سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يناير 2023
سعر الذهب عيار 21
وقال أمير رزق خبير المشغولات الذهبية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك ارتفاعا في سعر الذهب داخل الصاغة، خاصة بعد ارتفاع الدولار وتخطيه 27 جنيهًا الايام الماضية، متوقعًا أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها بسبب الدولار وأسعار الصاغة العالمية والتي تحقق تحركات كثيرة على مدار اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 9 يناير 2023
الجنيه الذهب بكام
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14240جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يناير 2023
جرام الذهب عيار 21
استقرار أسعار الذهب اليوم في منتصف تداولات اليوم الأحد 8 يناير 2023.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 9 يناير 2023
توقعات اسعار الذهب في مصر
شهد سعر الذهب عيار 24 ثباتا لتسجل قيمته 2069 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم
سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية
سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1810 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 18
تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 18 استقرارا لتحقق 1551 جنيها.

سعر الذهب العالمي 2023
سعر أونصة الذهب
ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم لتسجل 1866 دولارًا.

المصدر: المصرى اليوم

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