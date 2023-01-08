سعر الذهب في الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات 9 يناير 2023

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سجل سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023، حالة من الاستقرار، لتشهد وضع سوق الصاغة المصرية ثباتا سعريًا في سعر الذهب، ويأتي ذلك بعد سلسلة ارتفاعات لحقت الذهب على مدار اليومين الماضيين ليصل لأعلى نقطة منذ بداية العام، خاصة سعر الذهب عيار 21، والذي اقترب من حاجز 1900 جنيه، ويأتي ذلك على إثر الارتفاع الذي حققه الدولار في البنوك، وعلى الصعيد العالمي شهد سعر الذهب بالدولار ارتفاعا ليسجل 1866 دولارًا للأوقية.



وترصد بوابة «المصري اليوم» لقرائها تحديثات سعر الذهب وسعر الجنيه الذهب في مصر بداية التعاملات.



سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يناير 2023

سعر الذهب عيار 21

وقال أمير رزق خبير المشغولات الذهبية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك ارتفاعا في سعر الذهب داخل الصاغة، خاصة بعد ارتفاع الدولار وتخطيه 27 جنيهًا الايام الماضية، متوقعًا أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها بسبب الدولار وأسعار الصاغة العالمية والتي تحقق تحركات كثيرة على مدار اليوم.

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