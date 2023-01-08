أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم الاثنين 9 يناير 2023

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أسعار الفراخ

استقرت أسعار الدواجن على الأسعار التي شهدتها أمس في الأسواق الشعبية والمحال التجارية.

ورصدت «المصرى اليوم» أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9 يناير 2023، وأوضح عدد من البائعين بأحد المحال التجارية والأسواق الشعبية لـ«المصري اليوم»، أن سبب انخفاض الأسعار 5 جنيهات في الفراخ البانية والبلدى والبيضاء أمس، ناتج عن تخفيض أسعار الدواجن من خلالهم بسبب ركود حركة البيع والشراء، وأن الأسعار الرسمية في بورصة الدواجن مازالت مستمرة.

أسعار البيض اليوم الاثنين 9يناير 2023
ووصل سعر طبق البيض البلدى 95 جنيها، والبيض الأبيض تراوح سعر طبق البيض ما بين 85 و90 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 8 يناير 2023 في الأسواق الشعبية
تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية مابين 60 و62 جنيها، واستقرت أسعار الفراخ البانية عند 130 جنيها وتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 120 و125 جنيها.

أسعار الفراخ البلدى اليوم الاثنين 9 يناير2023 في الأسواق الشعبية
ووصل سعر كيلو الفراخ البلدى 70 جنيها، والفراخ العتاقى وصل سعر الكيلو 65 جنيها، أما سعر الحمام استقر عند 75 جنيها في الأسواق الشعبية.

الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الاثنين 9 يناير 2023 في المحال التجارية
أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء والبلدى داخل المحال التجارية زادت ما يقرب من 5 جنيهات في الكيلو عن الأسواق الشعبية، وسجل سعر كيلو الفراخ البانية 135 جنيها والشيش طاووق وصل سعر الكيلو 130 جنيها وسجل سعر جوز الحمام ما بين 80 و85 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيها للكيلو الواحد.
أسعار الفراخ البلدى 75 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البانية 135 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الشيش طاووق 130 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ العتاقى 68 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البط البلدى 75 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الرومى البلدى 85 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الارانب 75 جنيها للكيلو الواحد.

المصدر: المصرى اليوم

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