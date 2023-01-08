وزير الإسكان والمرافق: بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة غدًا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، ومنطقة شمال الواحة «الحي الثالث» بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمواعيد المعلنة من الجهاز.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر» المجاورة الرابعة من 1: 30، يوم الثلاثاء 10/1/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 11/1/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 15/1/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 16/1/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 18/1/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 22/1/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 23/1/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 25/1/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 29/1/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 30/1/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 1/2/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأحد 5/2/2023، ويوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.
وأضاف: سيتم تسليم القطع بالمجاورة الأولى من 1: 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 8/2/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 12/2/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 15/2/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 19/2/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 20/2/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 22/2/2023، والقطع من 251: 265، يوم الأحد 26/2/2023، ويوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
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