شيبسي بنكهة أرجل الفراخ متاح في الصين مقابل 67 جنيهًا



شيبسي بنكهة أرجل الفراخ شيبسي بنكهة أرجل الفراخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، منشورات تزعم إنتاج رقائق بطاطس بنكهة أرجل الفراخ.



أثارت هذه المنشورات، التي لم يجري التأكد من صحة مضمونها حتى اللحظة، حفيظة شريحة واسعة من مستخدمي موقع «فيسبوك»، الذين انتقدوا فكرة طرح شيبسي بهذه النكهة.



ما سببته هذه المنشورات من جدل، ألقت بظلالها على أغرب الأطعمة التي تطرحها نفس الشركة المنتجة في جميع دول العالم، ومن خلال البحث ظهرت مفاجأة.

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نكهة أرجل الفراخ متاحةفي الصين، تنتج الشركة شيبسي بنكهة أرجل الفراخ، مضاف إليها التوابل الحارة والليمون، وهو ما يظهر خلال تطبيقات خاصة بالتسوق.وبحسب المذكور بالتطبيق، يبلغ سعر كيس الشيبسي بنكهة أرجل الدجاج في الصين دولارين ونصف الدولار، أي ما يعادل 67 جنيهًا مصريًا.جدل أرجل الفراخمنذ عدة أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور للصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية على «فيسبوك»، والذي تحدثت من خلاله عن فوائد وجبة أرجل الفراخ، في أمر عرضه لانتقادات لاذعة.وقال المعهد في منشور له، في ديسمبر الماضي: «من المصادر الغير مكلفة هي أرجل الدجاج، وتعتبر كمان غنية بالبروتين، غير إنها بتحتوي على سعرات حرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري، في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعر حراري».تابع المنشور: «كمان بتحتوي أرجل الدجاج على البروتين، والفيتامينات، والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد، ونمو العضلات، غير أنها غنية بالكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة، وتأخير علامات الشيخوخة، والحفاظ على صحة الشعر والأظافر، ومنح الغضاريف المرونة التي تساعد المفاصل المتصلة بها على الحركة، وده يساعد على تخفيف آلام المفاصل.أردف: «كمان هي مصدر مهم لل?يتامينات والمعادن اللى محتاجها الجسم زي الفسفور والسلينيوم اللى ليه دور مهم في الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية. أرجل الدجاج بتحتوي على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و158 ميللجرام من الفوسفور، يعني 34%، و23% من الكمية الموصى بتناولها يوميًا».