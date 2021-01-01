

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تعرفي مع لهلوبة على 3 اكلات سريعة التحضير للغداء، تحتاج كل سيدة منزل لمعرفة وصفات اكلات سريعة التحضير للغداء، وذلك لأن كل سيدة لديها الكثير من المهام المنزلية التي عليها إنجازها وفي نفس الوقت تحتاج إلى طبخ الطعام وتحضيره لوجبة الغداء، وفي السطور التالية نقدم لكي ثلاث اكلات سريعة التحضير يمكن تجهيزها في وجبة الغداء، مثل طريقة عمل الباستا بالجبن وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني وطريقة عمل الملوخية الورق.







اكلات سريعة التحضير للغداء



قد يعجبك أيضا...

1- طريقة عمل باستا بالجبن:نتيجة بحث الصور عن طريقة عمل باستا بالجبنالمقادير:½ كيلو مكرونة – 2 ملعقة كبيرة دقيق – 2 كوب جبن مبشور – رشة ملح – 2 كوب حليب – 500 جرام زبدة – فلفل أبيض.طريقة التحضير:- اسلقي المكرونة في حلة بها ماء وملح.- بعد ذلك ذوبي الزبدة في وعاء آخر على النار، ثم ضيفي لها الدقيق وقلبي جيدًا.- صبي الحليب تدريجيًا مع التقليب، ثم أتركي الخليط على النار حتى يصل للغليان.- ثم ارفعي الوعاء من على النار، وضيفي له أي نوع جبن تفضلين، وقلبي جيدًا حتى الذوبان.- صفي المكرونة من ماء السلق وضعيها في الوعاء، ثم ضيفي لها خليط الصلصة البيضاء، وبعدها ضيفي لها الفلفل الأبيض ورشة الملح، وبعدها قلبي الخليط جيدًا.- أصبحت المكرونة جاهزة، يمكنك تقديمها ساخنة.2- طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى:نتيجة بحث الصور عن الكبدة الإسكندرانىالمقادير:كيلو كبدة – 3 فصوص ثوم – 2 ثمرة فلفل رومي أخضر – 2 فلفل أخضر حار – عصير ليمونة – رشة ملح – رشة فلفل أسود – رشة كمون – رشة شطة.طريقة التحضير:- قطعي الكبدة شرائح حسب الشكل الحج التي تريديه.- احضري وعاء وضعي به ملعقة زيت وضعيه على النار، ثم ضيفي لها الثوم المفروم والملح والفلفل والبهارات والشطة، وقلبي جيدًا المكونات معًا.- ضعي الكبدة في الخليط السابقة، وقلبي جيدًا حتى يتغير لونها.- بعد أن تنضج الكبدة ضيفي لها الفلفل الرومي والفلفل الحامي ثم ضيفي عصير الليمون والكمون، وقلبي جيدًا، ثم ارفعيها من على النار وقدميها ساخنة على الغداء بجانب سلطة طحينة.3- طريقة عمل الملوخية الورق:نتيجة بحث الصور عن طريقة عمل الملوخية الورقالمقادير:½ كيلو ملوخية – بصلة كبيرة الحجم – 2 فص ثوم – دجاجة – رشة ملح – رشة فلفل أسود – رشة قرفة – 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.طريقة التحضير:- في البداية قومي بغسل الملوخية جيدًا وتصفيتها من الماء وقرطفي ورقها.- احضري وعاء وضعيه على نار هادئة، وضعي به زيت زيتون، ثم شوحي به الثوم والبصل المفروم، ونتركه حتى يصفر لونه.- الآن ضعي الدجاج المقطعة، ثم ضيفي القرفة والملح والفلفل الأسود، ثم اتركي الوعاء على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.- ضيفي الملوخية الورق إلى الحلة التي بها الدجاج وقلبي جيدًا المكونات معًا، ثم اتركي الخليط على نار هادئة حتى النضج.- احضري طبق التقديم ويكون غويط، وصبي به الملوخية بالدجاج، ثم ضيفي عصير الليمون المهروس معه الفلفل الحار والثوم المفروم.- قدمي طبق الملوخية الورق مع الأرز الأبيض.