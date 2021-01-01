مثل الطرشجي .. طريقة عمل مخلل اللفت



مخلل اللفت مخلل اللفت

التخليل هو وضع نوع من الخضروات، وإضافة كميّة من الماء والملح، وترك المزيج مدّة أقلها أسبوع، وذلك من شأنه تحويل المزيج إلى نكهة الخل.



وتتعدّد أنواع المخللات مثل مخلل الخيار وهو الأكثر شيوعًا في العالم، ولكن يمتاز الوطن العربي بتخليله لخضروات أخرى مثل الزيتون، والليمون، والجزر، والملفوف، والقرنبيط، واللفت.



ومخلل اللفت من ألذ أنواع المخللات، ويتميز بلونه ومذاقه المقرمش الذي لا يمكن مقاومتهما، ويمكن تقديمه مع العديد من الأطباق المفضلة، وأما تحضيره في البيت فهو سهل وسريع؛ ولا يتطلب عمل مخلل اللفت في المنزل سوى بعض المكونات البسيطة والسهلة، فمن الآن يمكنك تحضيره بطريقة سريعة دون جهد، ولا داعي لشرائه من الخارج مرة أخرى.

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طريقة عمل مخلل اللفتالمقادير1 كيلو لفت.1 حبة بنجر مسلوق ومقطع.4 كوب ماء.4 ملعقة طعام خل.4 ملعقة طعام ملح.2 ملعقة صغيرة سكر.1 ملعقة طعام ملح صخري.طريقة التحضير1-قومي بغسل اللفت جيدًا بالماء؛ حتى تزول الأوساخ والأتربة منه جيدا.2-قطعي الزوائد من الطرفين، ثم قسمي اللفت حسب الذوق.3-ضعي قطع اللفت في وعاء عميق، ورشي حوالي ملعقة من الملح الصخري، واخلطيهم حتى يتوزع الملح جيدًا، واتركيها جانبًا لمدة "30" دقيقة.4-اغسلي اللفت من الملح، وصفيه جيدًا، ثم ضعيه في برطمان، مع توزيع قطع البنجر حتى يكتسب اللون المطلوب.5-اخلطي في وعاء كلًا من الماء والملح والخل والسكر، وحركيهم حتى تمام الذوبان، ثم ضعي في البرطمان فوق قطع اللفت ونغلقه بإحكام.6-اتركي اللفت لمدة أسبوعين، وبعدها يكون جاهزًا للتقديم مع أي وصفة تفضلونها.نصائح لتحضير مخلل اللفت1-يمكنك إضافة بعض أنواع الخضار الأخرى غير اللفت والشمندر إلى المخلل، مثل القرنبيط المقطع (الزهرة)، والجزر، والفلفل الحار، إضافةً إلى عروق الملفوف؛ فهي تُعطي المخلل شكلًا جذابًا وطعمًا لذيذًا مُتنوّعًا.2-إضافة بعض فصوص الثوم إلى المخلل، ويُمكن إضافتها إلى أيّ مخلّل آخر فهي من شأنها إغناء نكهة المخلّل ككل، ولنتيجة أفضل يجب تقطيعها إلى قطعٍ صغيرة حتى تنتشر نَكهتها إلى جميع خضار المخلّل بشكلٍ مُتساوٍ.3-عند فتح المخلل لتقديمه تبدأ بعد أيام طبقة بيضاء بالظّهور على سطح ماء المخلل، وهي تكون بفعل تفاعل الهواء مع البكتيريا اللاهوائية المُفيدة الموجودة في المخلل بعد تخليله، فلتقليل هذه السلبية أو المنع من ظهورها بالإمكان وضع طبقة من الزيت على سطح العبوة، أو إذا لم يكن الزيت مُستساغًا يُمكن وضع العبوة جميعها في الثلاجة، فالجو البارد يُقلّل من تفاعل بكتيريا المخلل مع الهواء الخارجي.