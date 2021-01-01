وصفة تحضير السحلب في البيت باحترافية



تحضير السحلب تحضير السحلب

يعتبر السحلب من أهم المشروبات الساخنة والتي تأتي على رأس قائمة المشروبات والأطعمة المفيدة في الشتاء، ويعرف مشروب السحلب في مصر وبلاد الشام وتركيا، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية العديدة؛ لما يحتويه من مكونات غذائية غنية بالعناصر المغذية للصحة والجسم.



وتتفنن المقاهي والمطاعم في تحضيره بطرق مختلفة ومبتكرة تجعل مذاقه مميزًا وغير تقليدي، على الرغم من أن جميعها تعتمد على المكونات الأساسية من بودرة السحلب والحليب وجوز الهند، لذلك نقدم لك سيدتي طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات.



المقادير

4 أكواب سائلة من الحليب.

6 ملاعق صغيرة من السحلب.

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.

5 ملاعق سكر بودرة.

2 ملعقة صغيرة من الزبيب.

2 ملعقة صغيرة من المكسرات.

سكر حسب الرغبة.

قرفة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1-قومي بإحضار وعاء وضعيه على النار به السكر والحليب على نار هادئة، وقليبهم جيدًا، واتركيهم على النار.

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2- في وعاء آخر، ضعي بودرة السحلب مع الحليب المتبقي، ثم حركيهم حتى يذوب السحلب تمامًا.3- اسكبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي، واتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبيه في أكواب.فوائد السحلب للجسم1-يعمل السحلب على تغذية الطفل وبناء العظام.2-له دور فعال في علاج أمراض العظام، ويحمي من مشكلات العمود الفقري والمفاصل، ويساعد على الوقاية من الروماتيزم، وهشاشة العظام؛ بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم.3-يقوي السحلب الجهاز المناعي، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.4-يساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء.5-يعمل على زيادة الوزن بالنسبة لمن يعاني من النحافة.6-يساهم السحلب في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.7-يساعد السحلب في القضاء على القلق والتوتر، ومفيد في التحسين من الحالة المزاجية والنفسية للفرد.8-مفيد للمرأة الحامل بسبب غناه بنسبة كبيرة من الكالسيوم، ويعمل على تقوية العظام لدى المرأة الحامل والجنين.9-يعالج مشكلات القولون ويعالج الإسهال.10-مفيد في علاج قرحة المعدة.