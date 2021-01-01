وصفة تحضير السحلب في البيت باحترافية

يعتبر السحلب من أهم المشروبات الساخنة والتي تأتي على رأس قائمة المشروبات والأطعمة المفيدة في الشتاء، ويعرف مشروب السحلب في مصر وبلاد الشام وتركيا، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية العديدة؛ لما يحتويه من مكونات غذائية غنية بالعناصر المغذية للصحة والجسم.
وتتفنن المقاهي والمطاعم في تحضيره بطرق مختلفة ومبتكرة تجعل مذاقه مميزًا وغير تقليدي، على الرغم من أن جميعها تعتمد على المكونات الأساسية من بودرة السحلب والحليب وجوز الهند، لذلك نقدم لك سيدتي طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات.
المقادير
4 أكواب سائلة من الحليب.
6 ملاعق صغيرة من السحلب.
2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.
5 ملاعق سكر بودرة.
2 ملعقة صغيرة من الزبيب.
2 ملعقة صغيرة من المكسرات.
سكر حسب الرغبة.
قرفة حسب الرغبة.
طريقة التحضير
1-قومي بإحضار وعاء وضعيه على النار به السكر والحليب على نار هادئة، وقليبهم جيدًا، واتركيهم على النار.
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