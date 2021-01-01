في قناة السويس .. جنوح سفينة حاويات ومحاولات لإعادة تعويمها

أفادت وسائل الإعلام المصرية في خبر عاجل، عن جنوح سفينة بقناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها.
وقالت وسائل الإعلام إن السفينة الجانحة تسمى "غلوري"، وتحاول الآن القاطرات إخراجها من الموقع التي جنحت فيه.
كان العاملون في هيئة قناة السويس قد نجحوا في مارس 2021 في تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي للقناة، بعد 6 أيام من تسببها في اعتراض شريان المجرى الأهم عالميًا.
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