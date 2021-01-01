للصف السادس الابتدائي .. التعليم تفتح تحقيق بسبب امتحان اللغة العربية



امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيقًا بشأن شكاوى عدم وضوح ورقة امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المنعقدة حاليًا.



شكاوى من امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

وبحسب الإدارة التعليمية في مدينتي بدر والشروق بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، تلقت عددًا من الشكاوى، تفيد بعدم وضوح ورقة امتحانا اللغة العربية للصف السادس الابتدائي مع طمس لبعض الأجزاء بالورقة الامتحانية بسبب الطباعة.



وأوضح مدير الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر، الدكتور ناصر الجندي، أنه تم فتح تحقيق عاجل في الشكاوى التي وردت بشأن عدم وضوح ورقة امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، بإحدى مدارس الإدارة التعليمية فى مدينة الشروق، لافتًا إلى أنه تم تحويل الموضوع للشئون القانونية؛ لمحاسبة المسؤول عن هذا الموضوع.

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وأصدر «الجندي»، تعليماته بعدم الإضرار بمصلحة الطلاب على أن يراعى ذلك أثناء التصحيح، مشددًا على ضرورة الحرص على وضوح الورقة الامتحانية، خوفًا على مصلحة الطلاب فى الامتحانات المقبلة، والتأكد من ذلك من خلال المسؤولين عن تصوير ورق الامتحان فى المطابع.مدير التعليم ببدر والشروق: لن يضار الطلاب بسبب عدم وضوح ورقة امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائيوأكد مدير الإدارة التعليمية لمدينتى الشروق وبدر، بأنه لن يضار أي طالب من جراء سوء الطباعة وأنه يتابع لحظة بلحظة تصوير الامتحانات والحرص على تلافى أى مشكلة أو خطأ فى جميع أوراق امتحانات المراحل المختلفة الدراسية.تجدر الإشارة إلى أن المديريات التعليمية، أعلنت جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول، موضحةً أن اختبارات العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة.الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام البوكليتوفي وقتٍ سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتزامن مع اقتراب موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.وبحسب الوزارة، من المقرر أن تكون شكل الأسئلة المقالية والتي تكون نسبتها 15% في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، على نفس نظام بوكليت الثانوية العامة، موجهةً تنبيه إلى الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات التي أقرتها الوزارة.وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن تكون ورقة الأسئلة هى نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب، مُشددة أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.