تعليم المنيا : محاذير على الطالب مراعاتها عند ملء استمارة امتحان الصف الثالث الثانوي

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صورة الخبر: استمارة امتحان الصف الثالث الثانوي
استمارة امتحان الصف الثالث الثانوي

أكد المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي ضرورة تواجد بطاقة الرقم القومي للطالب عند كتابة استمارة الثانوية العامة، لأنها ستكون إحدى مسوغات كتابة استمارة الثانوية العامة ولن يتم قبول الأوراق بدونها، وان لم توجد يجب على الطالب الإسراع في استخراج بطاقة الرقم القومي.

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة التعليم على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الانتباه إلى 6 محاذير خطيرة، قد تؤدي إلى إغلاق امتحانات نصف العام الخاصة بهم على منصة (swift assess) الموجودة على التابلت جديدة.

وأوضح أن منصة الامتحان (swift assess) الموجودة على التابلت هي منصة تختلف عن باقي منصات الامتحانات في الأعوام السابقة، أن هناك 6 محاذير على الطالب مراعاتها وهي:

أولا: ممنوع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها هيغلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة ومهما حاول الدخول عليها لن تفتح.

ثانيا: ممنوع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو محاولة التهكير.

ثالثا: ممنوع الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى.

رابعا: ممنوع استخدام برنامج «جيو جيبرا» الموجود على التابلت.
خامسا: ممنوع تغيير مود التابلت إلى الشاشة السوداء.

سادسا: ممنوع إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة.

المصدر: elbalad

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