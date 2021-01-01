التعليم العالي يعلن .. إجراء جديد لمواجهة السمنة بين طلاب الجامعات

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وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، بتكليف لجنة قطاع التربية الرياضية بإجراء دراسة مسحية على مستوى الجمهورية لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات، لتحديد أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية وتشوهات القوام المنتشرة، وتقديم خريطة علمية على مستوى الجمهورية لتحديد الأعراض والأسباب وطرق العلاج، ويكون ذلك ضمن الخطة البحثية لكليات التربية الرياضية للفصل الدراسي الثاني.





من جانبه، أكد الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة تفعيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى الطلاب وتعزيز القدرات العقلية لديهم.



وقال "حسانين " إن الوزير أكد أهمية التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، من أجل رفع كفاءة لياقتهم البدنية، وذلك عن طريق قياس مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، بالإضافة إلى عمل متوسط حسابي، وذلك لجميع الطلاب الصفوف الدراسية، ووضع خريطة لياقة بدنية على مستوى الجامعات.