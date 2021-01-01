إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة العريش

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022م.، للفرق الدراسية المختلفة بكليات الجامعة، اليوم الأحد، في ضوء توجيهات الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ومتابعة الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وصرح الدكتور حسن الدمرداش، أنه تم توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب .. حيث تم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولًا بأول والتهوية الجيدة لجميع القاعات وفقًا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مع توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات.
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