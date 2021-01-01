بسبب الأمطار .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا الإثنين في القاهرة والمحافظات l فيديو



الأمطار الأمطار



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات؛ بعد موجة الطقس السيء اليوم.



وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أوضاع الطقس ستهدأ بداية من اليوم، ولا توجد مشكلات تستدعي تعطيل الدارسة في المحافظات، لافتة إلى أن جميع غرف الأزمات منتشرة في شتى محافظات الجهورية؛ ما ساهم في تفادي حدوث أي أزمات بسبب مياه الأمطار.



وأردفت:"هناك أمطار غزيرة تضرب مناطق عديدة الآن علي مستوي الجمهورية وستستمر حتي غدا علي القاهرة ولكن بشدة أقل من اليوم.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت شاكر،:" غدا أمطار خفيفة واليوم ذروة الأمطار علي الجيزة، مضيفة،:" هناك أمطار غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة ودمياط".وأشار إلي استمرار الأمطار بغزارة علي منطقة شمال سيناء غدا وانخفاض درجات الحرارة ليلا، مؤكدة أن التقلبات الجوية مستمرة علي كافة أنحاء الجمهورية حتي نهاية الأسبوع.