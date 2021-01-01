كواليس حرب الشوارع بين عصابة إل تشابو و الجيش المكسيكي



عصابة إل تشابو و الجيش المكسيكي عصابة إل تشابو و الجيش المكسيكي



تشهد المكسيك حرب شوراع بين عصابات الكارتيل التي يتزعمها عائلة إلـ تشابو – أشهر عائلة في تجارة المخدرات في المكسيك - وبين قوات الأمن والجيش المكسيكي، بعد إلقاء القبض على "أوفيد جوزمان لوبيز" ابن مؤسس عصابة إل تشابو الأكثر اجراماً بالمكسيك والعالم، لتتوالى بعدها أحدث عنف بعدد من المدن الدولة اللاتينية، وتنشب اشتباكات مسلحة بين أفراد العصابة و بين قوات الشرطة والجيش، انتقاماً من الحكومة جراء القبض على زعيم العصابة المطلوب دولياً.



ابن زعيم عصابة الـ تشابو أوفيد جوزمان لوبيز

اندلعت الاشتباكات العنيفة بعدد من المدن المسيكية منذ 5 يناير، فور إلقاء القابض على زعيم عصابة إل تشابو "أوفيد جوزمان لوبيز"، ليدخل أفراد العصابة بالاسلحة الثقيلة في صارع مسلح مع قوات الجيش والشرطة ليتحول بعدها عدد من شوارع المكسيك إلى حرب شوارع أكثر شراسة من السابق.



كواليس صراع العصابات وشرطة من داخل المكسيك

لكشف كواليس هذا الصراع تواصل موقع "صدى البلد" مع نائبة البرلمان المكسيكي "أدريانا بوستامانتي كاستيلانوس"، لمعرفة القصة الكاملة حول الحرب المقامة بين عصابة إلـ تشابو وقوات الأمن والجيش التي دارت في المكسيك خلال الأيام القليلة الماضية.

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النائبة المكسيكيةأوضحت النائبة المسيكية "أدريانا" أن الصارع المشتعل بين عصابة إل تشابو وقوات الأمن، جراء إلقاء الحكومة المكسيكية ، القبض على ابن زعيم إل تشابو " أوفيد جوزمان" أخطر تاجر مخدرات بالمكسيك.وأشارات النائبة المكسيكية إلى أن ابن زعيم عصابة إل تشابو، متهم بتهريب المخدرات والعديد من الجرائم في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.كوليكان مقر عصابة الكارتل وتهرب الأسلحة من أمريكاوكشفت النائة المكسيكية " أدريانا بوستامانتي "، أن مقر عصابة الكارتل يتمركز في مدينتي " كوليكان" و"سينالوا" اللتان تشهدان صراعا مسلحا عنيفا بين العصابات الإجرامية وقوات الشرطة والجيش.الصراع بين الكارتل و قوات الأمن بمدينة كوليكان المكسيكيةوأفادت النائبة "أدريانا "، أن عصابة الكارتل التابعة لابن زعيم إل تشابو، مدججة بالأسلحة الثقيلة التي تهرب من الولايات المتحدة إلى المكسيك.القبض على زعيم إل تشابو واشتعال الصرع المسلحوقالت " أدريانا " في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن الصراعات الحائلة بين عصابة إل تشابو وقوات الأمن اندلعت في 5 يناير، بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض على ابن عصابة إل تشابو داخل مقر عصابته الذي كان يختبأ به.قوات الجيش المكسيكيوأكدت النائبة المكسيكية، أن مدينة " كولياكان" فقط هي التي تشهد الصراع المسلح بين رجال العصابات والشرطة، وليس كما تدعي وسائل الإعلام العالمية بأن كافة مدن المكسيك بها حرب شوارع وصراع مسلح، لافتة إلى أن قوات الجيش اجتاحت المدينة.اكاذيب إغلق المدراس بالمكسيكوعن ادعاءات غلق المدارس بالمكسيك، قالت النائبة " أدريانا بوستامانتي" إن المدارس مغلقة ققط بمدينة " كولياكان" التي يقع فيها الصراع بين رجال العصابات والجيش، مشيرة إلى أن كافة المدارس بالمكسيك في إجازة شتوية وستم فتح أبوابها للطلاب غداً.الجيش في مواجهة عصابة الـ تشابوقوات الجيش المكسيكيوأوضحت النائبة المكسيكية أن القوات الخاصة والجيش لديهم خطة لإحكام السيطرة على العصابة الكارتل الإجرامية، بينما الشرطة لا تزال غير قادرة على فرض السيطرة على عصابة إل تشابو.المعارضة وحملات التشوية بالمكسيكوكشفت النائبة المكسيكية أن هناك حملة التشويه بانعدام الأمن ضد المكسيك، يتم دفعها من قبل معارضي الرئيس المكسيكي، لافتة إلى أن هؤلاء المعارضين يرددوا أن المكسيك في حالة سيئة حتى لا تأتي السياحة إليها، مؤكدة ان الصورة المنتشرة بوسائل الإعلام العالمية منذ 5 يناير تعشها مدينة "كولياكان" فقط، ليست المكسيك بأكلمها كما يدعي البعض.