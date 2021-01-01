هونر تكشف عن هاتف جديد للفئة المتوسطة

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تستعد شركة هونر Honor، لإطلاق هاتفها الأحدث الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لأحدث الهواتف الذكية المتوسطة الفئة لهذا العام.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تعتزم شركة هونر إطلاق إصدار جديد من هاتف Honor 80 Pro، الذي تم إلإعلان عنه في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، وسيحصل الهاتف الذكي الجديد على بعض الاختلافات في مواصفاته الرئيسية مقارنة بالطراز الأصلى.



مواصفات هاتف هونر الجديد Honor 80 Pro

أحد أبرز التغييرات التي يحصل عليها الإصدار الجديد من هاتف هونر Honor 80 Pro، هو أنه يأتي مع شاشة مسطحة، من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتأتي الشاشة بدقة أقل من سابقه تبلغ 2400 × 1080 بكسل.

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وبدلا من كاميرا الصور الشخصية المزدوجة في الإصدار الصيني، يأتي هاتف هونر الجديد Honor 80 Pro، مع كاميرا أمامية واحدة، بدقة أقل تبلغ 32 ميجابكسل، مقارنة بالطراز الحالي الذي جاء مع كاميرا سلفي مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.ومن أبرز مميزات الإصدار الجديد من هاتف Honor 80 Pro، أنه يأتي مع نظام كاميرا خلفية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجابكسل، على غرار الجهاز الرئيسي، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تأتي بتركيز ثابت، وذلك بدلا من دعم التركيز التلقائي للعدسة الثانية بالطراز الصيني التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل.ويتم تشغيل هاتف Honor 80 Pro الجديد، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، كما أن الهاتف المرتقب يستمد طاقته من بطارية تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.ويعمل هاتف Honor 80 Pro، بواجهة المستخدم من هونر Magic OS 7، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويتوفر الهاتف للبيع في الأسواق الصينية، باللون الأسود والأخضر والوردي، مقابل سعر حوالى 526 دولار (أي ما يعادل 14200 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.