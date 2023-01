تخصيص ميزة Always-on Display في آيفون 14برو

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أضافت آبل ميزة جديدة تُسمى ( الشاشة الدائمة التشغيل) Always-on Display حصريًا في هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، وهي ميزة تُبقي شاشة الهاتف مضاءة عند التوقف عن استخدامه لعرض الإشعارات دون لمسه، ويمكنك التحكم في هذه الميزة وتخصيصها بما يناسبك.



ما هي ميزة Always-on Display؟

تعمل ميزة (Always-on Display) تلقائيًا في أي وقت تغلق فيه هاتف آيفون الخاص بك أو تتوقف عن استخدامه. وعند ظهورها تقل إضاءة (شاشة القفل) Lock Screen بدرجة كافية لتتمكن من إلقاء نظرة على المعلومات المهمة دون أن يتمكن الأشخاص القريبون منك رؤية ما هو ظاهر في الشاشة، وسيبقى كل من الوقت والتاريخ وصورة الخلفية، والأدوات والإشعارات الواردة ظاهرين. ويمكنك الخروج من هذه الوضعية بمجرد النقر فوق شاشة الهاتف، أو فوق أي من الأزرار الجانبية، أو رفع الهاتف.



تتوقف ميزة Always-on Display تلقائيًا في الحالات التالية:

إذا قلبت الهاتف بحيث تصبح الشاشة باتجاه الأسفل، أو وضعته في جيبك.عند تشغيل وضع (توفير طاقة البطارية) Low Power Mode أو وضع Sleep Focus.عند توصيل آيفون مع CarPlay، أو استخدام Continuity Camera.عند ارتداء ساعة آبل المقترنة بآيفون والابتعاد عنه.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:كيفية تخصيص ميزة Always-on Displayيمكنك التحكم في هذه الميزة بثلاث طرق مختلفة:1- تشغيل الميزة يدويًا أو إيقافها:وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings.انقر فوق خيار (الشاشة والإضاءة) Display & Brightness.انقر فوق خيار (Always On Display)اضغط على مفتاح التبديل الذي يظهر بجوار خيار (Always On Display) لتفعيل الميزة أو إيقافها.2- إخفاء صورة الخلفية أثناء استخدام هذه الميزة:يمكنك التحكم في ظهور صورة خلفية الشاشة أثناء تفعيل ميزة Always On Display أو ظهور شاشة سوداء بدلاً منها باتباع الخطوات التالية:انتقل إلى(الإعدادات) Settings.انقر فوق خيار (الشاشة والإضاءة) Display & Brightness.انقر فوق خيار Always On Display.شغّل أو أوقف تشغيل خيار (إظهار صورة الخلفية) Show Wallpaper بالضغط على زر التبديل الموجود بجوار هذا الخيار.3- التحكم في الإشعارات:للتحكم في ظهور الإشعارات أثناء استخدام ميزة Always On Display؛ اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings.انقر فوق خيار (الشاشة والإضاءة) Display & Brightness.انقر فوق خيار Always On Display.شغّل أو أوقف تشغيل خيار (إظهار الإشعارات) Show Notifications بالضغط على زر التبديل الموجود بجوار هذا الخيار.سلبيات استخدام ميزة Always On Displayقد يؤثر استخدام هذه الميزة سلبًا على هاتفك بعدّة طرق، منها:استنزاف طاقة البطارية؛ لأن هذه الميزة تستهلك المزيد من طاقة البطارية.زيادة احتمالية تلف الشاشة نتيجةً لاستمرار تشغيلها طوال الوقت.احتمالية أن يرى بعض الأشخاص معلومات وإشعارات خاصة بك.قد تسبب لك التشتت إذا كنت تحاول التركيز أثناء أداء مهمة معينة، واستمرت الإشعارات بالظهور في شاشة هاتفك.