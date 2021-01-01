تطلق TCL هواتف 40 SE و403 و408 وجهاز NxtPaper 12 Pro اللوحي



TCL TCL

قدمت TCL مؤخراً جيل جديد من الهواتف الذكية التي تتضمن هواتف 40 SE و403 و408، كما كشفت أيضاً عن جهاز NxtPaper 12 Pro اللوحي.



هاتف TCL 40 SE



يتميز هاتف TCL 40 SE بشاشة IPC LCD بحجم 6.75 إنش، وجودة عرض HD+، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو، ويأتي بنتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G37، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم TCL 40 SE مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، ومستشعر لعمق التصوير.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة TCL UI 5.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5010 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 18W.ويتوفر TCL 40SE بألوان الرمادي والبنفسجي، ومن المقرر أن ينطلق في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 169 دولار.هاتف TCL 408ينطلق هاتف TCL 408 بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.ويضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء في الشاشة.كما يدعم TCL 408 رقاقة معالج Helio P22، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، أيضاً يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W، على أن يتوفر TCL 408 بألوان الأزرق والرمادي بسعر 129 دولار.هاتف TCL 403يتميز TCL 403 بشاشة TFT IPS بحجم 6 إنش، ودقة عرض 480 في 960 بيكسل، وتضم الشاشة مستشعر سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل في الإطار العلوي، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio A22، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 Go.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، على أن يتم الشحن عبر منفذ microUSB، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والبنفسجي.جهاز TCL NxtPaper 12 Pro اللوحييتميز TCL NxtPaper 12 Pro بحجم شاشة 12.2 إنش، ودقة عرض 2160 في 1440 بيكسل، وأبعاد 3:2، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12.ويدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج MediaTek Kompanio 800T، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز زيادة السعة عبر microSD.أيضاً تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED.الجهاز يأتي مع قلم E-Pen stylus الذي يدعم الضغط حتى 8192 مستوى، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12، وقدرة بطارية 8000 mAh، مع منفذ USB-C، ويتوفر TCL NxtPaper 12 Pro بسعر 500 دولار تقريباً لنموذج Wi-Fi فقط، وسعر 549 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G.