يدعم التنقل عبر Google Maps العمل على الساعات الذكية مباشرة الآن

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يدعم التنقل عبر Google Maps العمل على الساعات الذكية مباشرة الآن

صورة الخبر: Google Maps
Google Maps

تقدم جوجل تحديث Wear OS للساعات الذكية الآن بدعم للتنقل عبر Google Maps مباشرة على الساعات الذكية دون الحاجة للإتصال بالهاتف.

لن تحتاج لإقتران الهاتف بالساعة الذكية في البداية لتبدأ التنقل عبر خرائط جوجل خلال الفترة القادمة، حيث يجلب تحديث Wear OS ميزة التنقل والبحث في خرائط جوجل مباشرة عبر الساعة الذكية شرط إتصال الساعة بشبكة الإنترنت.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تتاح ميزة التنقل مباشرة في خرائط جوجل للساعات الذكية المميزة بنظام Wear OS والتي تدعم أيضاً الإتصال بشبكات LTE الخلوية.

أيضاً تتوفر الميزة لجميع مستخدمي الساعات الذكية في الأسواق العالمية شرط أن تتوفر الشروط السابقة في الساعة الذكية، أو عند إتصال الساعة الذكية بشبكة الإنترنت عبر شبكات Wi-Fi.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يدعم التنقل عبر Google Maps العمل على الساعات الذكية مباشرة الآن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57766

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager