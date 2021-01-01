يدعم التنقل عبر Google Maps العمل على الساعات الذكية مباشرة الآن

تقدم جوجل تحديث Wear OS للساعات الذكية الآن بدعم للتنقل عبر Google Maps مباشرة على الساعات الذكية دون الحاجة للإتصال بالهاتف.
لن تحتاج لإقتران الهاتف بالساعة الذكية في البداية لتبدأ التنقل عبر خرائط جوجل خلال الفترة القادمة، حيث يجلب تحديث Wear OS ميزة التنقل والبحث في خرائط جوجل مباشرة عبر الساعة الذكية شرط إتصال الساعة بشبكة الإنترنت.
ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تتاح ميزة التنقل مباشرة في خرائط جوجل للساعات الذكية المميزة بنظام Wear OS والتي تدعم أيضاً الإتصال بشبكات LTE الخلوية.
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